Undi 54 anni è stato aggreditoa un bar a Mentana (), dove è statocon violenza e abbandonato in fin di vita. E'alcune ore dopo in ospedale e i carabinieri hannocon l'accusa di un omicidio un trentenne: l'aggressione è legata a un debito di poche centinaia di euro. Secondo le prime ricostruzioni la vittima è stata colpita più volte al volto e, cadendo per terra, ha sbattuto la testa.(Di venerdì 30 marzo 2018)