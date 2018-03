Perugia | alla Città della Domenica per Pasqua caccia alle uova e ai nuovi cuccioli

Volley - sorpresa Ravenna battuta Perugia : alla bella : Ravenna-Perugia 3-2 , 20-25, 25-23, 27-25, 29-31, 15-12, BUNGE Ravenna: Orduna 3, Poglajen 12, Diamantini 8, Buchegger 33, Raffaelli 15, Georgiev 6, Marchini 0, Goi , L, , Gutierrez 1, Pistolesi 0, ...

Volley - Playoff Scudetto : Civitanova-Modena - che sfida in semifinale! Perugìa costretta alla bella da Ravenna : I Playoff Scudetto di Volley maschile conoscono le prime due semifinaliste: Civitanova e Modena hanno stacco il pass e proseguono la propria avventura verso il tricolore. Perugia è stata costretta a gara3 da Ravenna. Trento e Verona, invece, si affronteranno nella bella prevista il prossimo weekend per decidere chi potrà continuare a sognare in grande. Civitanova ha dovuto sudare al PalaBanca di Piacenza, ha sofferto contro la grinta dei Lupi ...

Perugia - la pallavolo maschile contro Camerino : Perugia " Tornano protagonisti a scadenze regolari i campionati nazionali universitari, appuntamento tradizionale del periodo primaverile, ed il Cus Perugia comincia i duelli con le squadre che ...

Delegazione cinese alla 'stranieri' di Perugia : Perugia Il rettore dell'Università per stranieri di Perugia, prof. Giovanni Paciullo , assieme al capo area Internazionale e studenti stranieri, Fabrizio Focolari , ha ricevuto questa mattina, a ...

Nidil Cgil Perugia - Vanda Scarpelli alla segretaria : Perugia Vanda Scarpelli è la nuova segretaria generale di Nidil , Nuove Identità di Lavoro, Perugia, la struttura sindacale della Cgil che rappresenta i lavoratori in somministrazione , ex interinali, ...

Volley : A2 Femminile - Perugia fa lo sgambetto alla Battistelli : Perugia- La Bartoccini Perugia si aggiudica l'intera posta in palio superando per 3-2 la Battistelli San Giovanni in Marignano nell' ottava giornata di ritorno del campionato di A2 Femminile, ...

Sul voto è allarme violenza dopo le aggressioni di Palermo e Perugia : Aggeredito il responsabile provinciale di Forza Nuova a Palermo, acoltellato un militante di Potere al popolo, in provincia di Perugia. Ieri sera irruzione di esponenti di FN nello studio di 'Di ...

Perugia. Inaugurata oggi la mostra "Da Raffaello a Canova - da Valadier a Balla" che comprende 100 opere della prestigiosissima istituzione ... : ... Fernanda Cecchini: "Non posso che apprezzare l'attività svolta dalla Fondazione - ha detto - che organizza mostre di grande qualità offrendo ulteriori possibilità di avvicinarsi al mondo dell'arte ...

Volley : Champions League - Perugia batte il Fenerbahce e torna in vetta alla Pool A : LA CRONACA DEL MATCH- C'è Shaw in cabina di regia per Perugia, Berger e Russell formano la diagonale di posto quattro. Avvio equilibrato con Toy che firma il 3-3. Break dei turchi con il muro di ...

Open day alla stranieri di Perugia : Perugia "Si aprono le porte non soltanto per la proposta di un percorso di formazione ma soprattutto per il contesto nel quale questi percorsi internazionali si collocano. Offriamo una quotidianità ...

Calciomercato Perugia - ecco Nura dalla Roma Primavera : Perugia - In Serie B è un ultimo giorno di mercato fortemente caratterizzato dai movimenti del Perugia . La squadra umbra, oltre a muoversi insieme alla Juventus per Magnani del Siracusa, ha ...

Ladri ancora in azione a nord di Perugia - popolazione in allarme : di Marcello Migliosi Ieri sera, attorno alle 21.30, Ladri ancora in azione nella zona nord di Perugia. Per l'esattezza, siamo ancora a Solfagnano Parlesca . Sì, proprio dove, in una officina ...

Pallacanestro Frata Nardò - pronto riscatto. Vittoria a Perugia e sogno playoff - : Cronaca La gara parte nel segno di Marchetti che con un 2/2 da oltre l'arco fa la voce grossa per la Frata. Poi Perugia con Casuscelli e Metejka ritorna in carreggiata fino a concludere avanti 22-20 ...