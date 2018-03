Per Pasqua legano un agnellino in chiesa sotto l’altare | esplode la protesta

C'è un nuovo braccio di ferro - con scioPeri - sull'aPertura dei negozi a Pasqua : oriocenter oriocenter Il caso 'Orio al Serio' Prima di Natale finì su tutte le pagine di cronaca le proteste al centro commerciale Oriocenter , alle porte di Bergamo. L'agitazione era iniziata molto ...

Palermo : Rap - Per Pasqua raccolta rifiuti garantita al 50 per cento : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – Rap informa che “in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta a salvaguardia delle condizioni del parco saranno posizionati nelle pinete della Favorita e di Montepellegrino 150 carrellati da 360 litri nonché 20 cassonetti su strada in prossimità delle aree di ristoro dei gitanti per evitare che le aree diventino ricettacolo di rifiuti”.“I servizi di raccolta in occasione delle due ...

Pasqua : cioccolato “insidioso” Per il 10% di italiani allergici alla nocciola : allergici al cioccolato? “Non esiste l’allergia al cacao, ma quella alle nocciole in Italia è molto diffusa. Secondo un recente studio europeo il 10% della popolazione presenta un’allergia alla nocciola, che si sviluppa in genere nell’adolescenza. Ma può manifestarsi anche nell’infanzia, al primo assaggio. Così non è raro, nel giorno di Pasqua o Pasquetta, ritrovarsi in pronto soccorso bimbi che si sono scoperti ...

Musei statali aPerti a Pasqua e Pasquetta : Domenica 1 e lunedì 2 aprile in occasione delle festività di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo i principali Musei, parchi archeologici, monumenti e luoghi della cultura statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario che prevede, per la sola giornata di Pasqua, l’ingresso gratuito in occasione di #domenicalmuseo. E a Pasqua prende il via la campagna social dei Musei italiani per il mese di aprile dedicata ai fiori ...

Musei aPerti a Pasqua (ingresso gratis) e Pasquetta : che cosa visitare : Cercate idee per trascorrere le giornate di Pasqua e di Pasquetta all'insegna della cultura, godendo dello sterminato patrimonio artistico italiano? I Musei statali a Pasqua sono a ingresso gratuito. Musei aperti...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Ischia/ Vacanze di Pasqua : "du frittur" Per la coppia? : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono pronti a vivere al massimo le Vacanze di Pasqua ad Ischia in veste di possibile coppia "presidenziale". Lontane le voci di crisi, arrivano le nozze?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:16:00 GMT)

Negozi aPerti a Pasqua e Pasquetta - scioPeri in 5 regioni - : A incrociare le braccia i lavoratori del commercio di Cgil, Cisl e Uil in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. Protestano contro la liberalizzazione "selvaggia" degli orari e la difesa ...

Previsioni Meteo Pasqua - sull’Italia un Venerdì Santo di Primavera : temPerature elevatissime con +28°C in Sicilia - +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE] : E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a ...

Roma Termini - treni in ritardo e cancellati : caos Per le partenze di Pasqua : Un guasto tecnico ha causato ritardi alla stazione Termini. A comunicare la notizia è Ferrovie dello Stato con una nota: «Circolazione ancora rallentata, con ritardi fino a 60...

"Sì agli agnelli in vetrina Per Pasqua" : Pasqua salva, almeno per i macellai . Il Tar ha infatti sospeso, almeno fino al prossimo 24 aprile, l'ordinanza emanata una settimana fa dal Comune di Napoli, che imponeva il divieto di esporre ...

Perugia - alla Città della Domenica Per Pasqua caccia alle uova e ai nuovi cuccioli : Il parco perugino, che ha appena inaugurato una nuova stagione turistica, si prepara a ricevere i suoi ospiti con una ricca programmazione, a partire dagli spettacoli: sabato 31 marzo quello del ...

Turismo - Pasqua : oltre 600mila camPeristi in Italia - boom nei prossimi ponti alla scoPerta dei nostri borghi e dell’artigianato Made in Italy : Anche quest’anno si prevede una Pasqua all’insegna del Turismo in Libertà, complici i segnali di netta ripresa che hanno interessato il settore nel 2017 e un inizio di 2018 ancora in positivo, perfettamente in linea col mercato europeo. Le stime di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper prevedono che saranno infatti circa 400.000 gli Italiani e 200.000 gli stranieri che quest’anno sceglieranno questa tipologia di viaggio per le vacanze ...