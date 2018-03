Per i 20 anni di Valencia aperture straordinarie | eventi e curiosità per un viaggio di

Grecia - in campo armato : il presidente del Paok sospeso Per tre anni : Grecia, in campo armato: il presidente del Paok sospeso per tre anni Il presidente del Paok, Ivan Savvidis, è stato squalificato per tre anni. E questa la decisione presa in Grecia dalla Lega dei club dopo che l’imprenditore era sceso in campo armato di pistola nei minuti finali della sfida contro l’Aek Atene a causa […]

Invecchiamento attivo - 30 attori tra i 60 e gli 85 anni Per le 'Fiabe d'argento' : La compagnia teatrale Le Fiabe d'Argento realizza dal 2007 spettacoli per scuole, case di cura, case di riposo, aziende, enti, associazioni che hanno a cuore la diffusione della cultura e dei valori ...

Maria Concetta - morta a 25 anni Per il morbillo. Le sue ultime parole : 'Amo - non respiro' : Maria Concetta Messina , per tutti 'Cetty', è morta lunedì scorso all'ospedale Garibaldi di Catania a soli 25 anni dopo aver contratto il morbillo . La donna lascia suo marito Andrea Di Grazia e la ...

OPerai morti a Livorno. Lorenzo - 25 anni - aveva scelto il lavoro del padre : “Un ragazzo serio” : Lorenzo Mazzoni aveva compiuto da poco 25 anni e aveva una fidanzata che è stata la prima ad arrivare sul luogo della tragedia. Amante dei tatuaggi e appassionato di calcio, i colleghi lo descrivono come un ragazzo serio, scrupoloso, che conosceva bene le regole della sicurezza.Continua a leggere

Sub Perde la telecamera nell’oceano : la ritrova due anni dopo ancora funzionante : Una sub giapponese ha smarrito la telecamera durante un immersione: degli studenti l'hanno ritrovata su una spiaggia due anni dopo ancora perfettamente funzionante.Continua a leggere

Vaccini - Umbria : coPerture sopra al 95% nei bimbi da 2 a 7 anni : “In Umbria le coperture vaccinali obbligatorie, nei bambini da 2 a 7 anni, hanno ampiamente superato la soglia di sicurezza del 95%, che assicura la cosiddetta immunità di gregge la quale, nel caso di alcune patologie, riduce notevolmente la circolazione degli agenti infettanti e quindi la diffusione di malattie pericolose e nuovi focolai”. Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Luca Barberini, tracciando un bilancio ...

Rimini - 35enne segregata in casa Per otto anni dal marito : la spiava con una telecamera : Arriva da Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, la storia di una 35enne di origine marocchina fatta di maltrattamenti e vessazioni, subite nel corso degli ultimi 8 anni dal marito, che la teneva segregata in casa e la spiava grazie ad un sistema di telecamere a circuito chiuso. Denunciato, è indagato a piede libero e non potrà avvicinarsi a lei e ai loro figli.Continua a leggere

Concerto a sorpresa Per Gianni Morandi sotto i portici di Torino : Concerto a sorpresa per Gianni Morandi, ieri a Torino. Il cantante si è fermato a cantare “Scende la pioggia” con alcuni artisti di strada nel centro della...

“Purtroppo è successo”. Lele Joker - tanta tristezza. A 9 anni si è fatto conoscere da tutta Italia Per ciò che diceva - a dispetto della sua condizione. Ora - la notizia : La sua storia ha commosso l’Italia. Quella di un bambino di 9 anni costretto a lottare contro una male spietato e molto più forte di lui. Le partite a pallone che si trasformano in sedute chemioterapiche. Le gite in lunghe e dolorosi giorni da passare in ospedale. Un calvario che Lele Joker, piccolo youtuber, ha affrontato giorno dopo giorno con dignità e grinta. Poi oggi la notizia data dai genitori: “Gabriele è volato in cielo, ...

Frizzi : il suPer campione dell'Eredità di 19 anni - ecco il suo addio commosso Video : La trasmissione L'Eredita', in onda su Rai 1, condotta fino a qualche giorno fa da Fabrizio #Frizzi ha visto partecipare un ragazzo di 19 anni che è stato campione per 13 puntate consecutive. In totale ha vinto circa 47mila Euro, stabilendo il record di permanenza in trasmissione. L'ultima puntata in cui il ragazzo era presenta, quella dove è stato battuto da un'altra partecipante, Frizzi e il giovane si sono abbracciati regalando ai ...