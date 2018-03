Pentathlon | Coppa del Mondo Los Angeles 2018 | nella finale maschile Giuseppe Mattia

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : Alice Sotero è seconda! Tutte le azzurre nelle prime dodici : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Los Angeles, negli USA, porta subito buone notizie per la formazione italiana: nella finale individuale femminile Alice Sotero si classifica al secondo posto, alle spalle della russa Gulnaz Gubaydullina. Bene Tutte le azzurre: Alessandra Frezza ed Elena Micheli finiscono in top ten, rispettivamente ottava e nona, mentre Francesca Tognetti è poco più indietro, ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : in finale tra gli uomini il solo Giuseppe Mattia Parisi : Dopo l’ottima performance corale delle ragazze, che hanno staccato tutte il pass per la finale, è arrivata la controprestazione degli uomini che, nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno di Los Angeles, negli USA, non sono riusciti ad emulare le colleghe: soltanto Giuseppe Mattia Parisi passa all’ultimo atto, mentre restano fuori Riccardo De Luca, Daniele Colasanti e Nicola Benedetti. Gli 85 ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : tutte e quattro le azzurre vanno in finale. Francesca Tognetti super! : Nella notte italiana sono andate in scena le qualificazioni femminili della prova di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno di Los Angeles: tutte e quattro le azzurre sono passate alla finale. Francesca Tognetti ha vinto la gara del proprio raggruppamento, nella quale Alice Sotero è giunta sesta. Nell’altro gruppo Elena Micheli è giunta tredicesima, mentre Alessandra Frezza, arrivata 19ma, ha dovuto attendere la conclusione delle gare per ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2028 : i favoriti della gara. L’Italia punta su Riccardo De Luca ed Alice Sotero : La Coppa del Mondo di Pentathlon moderno sbarca a Los Angeles, città che nel 2028 ospiterà i Giochi Olimpici: dopo il primo assaggio avuto a Il Cairo, nel quale si è messa in evidenza la squadra francese, che ha portato a casa quattro delle nove medaglie in palio, in questa seconda tappa scendono in campo anche alcuni nomi altisonanti assenti in Egitto. Nella gara maschile farà il suo esordio stagionale il campione del Mondo 2017, il sudcoreano ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : la vittoria nella staffetta mista impreziosisce le prestazioni degli azzurri in Egitto : La prima tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, conclusasi ieri in Egitto, ha consegnato una stupenda vittoria all’Italia nella staffetta mista, con la coppia Gianluca Micozzi – Gloria Tocchi formatasi soltanto alla vigilia della gara a causa dell’infortunio occorso a Pier Paolo Petroni nella prova di equitazione della finale individuale maschile. Nel corso della staffetta l’Italia ha condotto ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : ITALIA DA CAPOGIRO! Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi festeggiano nella staffetta mista a coppie! : Garrisce il tricolore, risuona l’inno di Mameli a Il Cairo, in Egitto, nella staffetta mista della prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon moderno: Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi dominano l’intera giornata e portano a casa una splendida vittoria con un totale di 1425 punti, davanti alla Francia di Elodie Clouvel e Valentin Belaud, ferma a 1407, ed al Kazakistan di Elena Potapenko e Vladislav Sukharev, a quota 1404. ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : tra gli uomini doppietta francese. Vince Christopher Patte - gli azzurri crollano nel finale : Non sorride all’Italia la finale maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: doppietta francese con Christopher Patte (1446 punti) che va a precedere Valentin Belaud (1437). Terzo il kazako Pavel Ilyashenko, a quota 1428. Dopo un inizio sfolgorante, si spengono gli italiani: Matteo Cicinelli viene eliminato nell’equitazione e chiude 30° a 1109, mentre Pier Paolo Petroni non prende il via nel laser run ed è ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : tra le donne vince la francese Elodie Clouvel. Decima Gloria Tocchi : Parla francese la finale femminile della prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: a Il Cairo, in Egitto, trionfa la transalpina Elodie Clouvel con 1339 punti, davanti alla magiara Tamara Alekszejev con 1327 ed alla turca Ilke Ozyuksel con 1325. Così le 4 azzurre: Decima Gloria Tocchi con 1296, undicesima Claudia Cesarini con 1292, 26a Irene Prampolini con 1238, 29a Aurora Tognetti con 1193. La gara inizia con la prova di nuoto: ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : nelle qualificazioni maschili soltanto due azzurri passano in finale : Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, si sono svolte le qualificazioni maschili: al contrario di quanto accaduto ieri con le donne, passate tutte alla finale di domani, oggi soltanto due azzurri hanno superato lo scoglio. Rivedremo sabato 3 Matteo Cicinelli e Pier Paolo Petroni, mentre sono stati eliminati Gianluca Micozzi e Lorenzo Michele. Nel gruppo A Pier Paolo Petroni è ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : le quattro azzurre superano le qualificazioni! : Parte con il piede giusto la Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon per l’Italia: a Il Cairo, in Egitto, oggi erano in programma le qualificazioni femminili, con quattro azzurre impegnate, ovvero Gloria Tocchi, Irene Prampolini, Aurora Tognetti e Claudia Cesarini. Tutte e quattro hanno superato lo scoglio e sono entrate tra le 36 finaliste, che venerdì si contenderanno la vittoria. Nel gruppo A Irene Prampolini ha ottenuto il 12° tempo nel ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : i convocati dell’Italia per la seconda tappa : Dal 26 al 30 marzo si terrà la seconda tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. Il DT Claudio Rossetto ha convocato otto atleti, cambiando completamente la formazione azzurra rispetto a quella schierata a partire da oggi in Egitto nel primo impegno stagionale. Per la gara maschile sono stati chiamati Nicola Benedetti (Avia Pervia), Daniele Colasanti (Eretum), Riccardo De Luca (Carabinieri) ...