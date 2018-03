Pensioni | nel 2017 il 50% degli assegni non è stato coperto da contributi

Blastingnews

(Di venerdì 30 marzo 2018) I dati in arrivo dall'#Inps riaccendono il dibattito sul comparto previdenziale VIDEO, dopo che negli scorsi giorni si sono moltiplicati i moniti delle istituzioni tecniche internazionali sulla tenuta del settore. Se da un lato si chiede di mantenere in essere l'attuale sistema di regole, ed anzi, si richiama a possibili future strette, dall'altro lato si evidenzia come l'importoricevuti dalla maggior parteanziani resti al di sotto delle 1000 euro al mese. Una cifra che si trova a confrontarsi con le necessita' di affrontare le esigenze essenziali e quotidiane delle famiglie spesso con giovani disoccupati a carico, nonostante l'inflazione non sia stata certo galoppante negli ultimi anni. Ma come se tutto ciò non bastasse, la meta' di quegli stessiin realta' non sarebbe coperta da. Ne esce un vero e proprio rompicapo, che si ...