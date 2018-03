Pensioni | il 70% sotto i mille euro | ma FMI chiede tagli a 14a e reversibilità

Blastingnews

: Il 70,8% delle pensioni è inferiore a 1000 euro - LaStampa : Il 70,8% delle pensioni è inferiore a 1000 euro - Agenzia_Ansa : #Inps 70,8% pensioni sotto i 1.000 euro, 86% donne - repubblica : Inps, il 70,8% delle pensioni è inferiore a 1000 euro [news aggiornata alle 11:52] -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Il 70% delle #erogate al primo gennaio 2018 sono. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio sulleappena pubblicato dall’#Inps che ha riscontrato anche un aumento pari all’1,57% della spesa complessiva per leche, a livello annuale, ammonta a 200,5 miliardi di. Nonostante i dati preoccupanti circa l’importo degli assegni previdenziali, destinati a calare ulteriormente con la progressiva entrata in vigore del sistema contributivo, si registra l’allarme del FMI, il Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale bisognerebbe abolire la quattordicesima dei pensionati e rivedere al ribasso altre voci come tredicesime edi reversibilita'. Il 70% delle. Per le donne si arriva all’86,6% Il 70% delle 17.886.623erogate dall’Inps al primo gennaio 2018 sono. E’ il più ...