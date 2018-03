Pensioni 2018 | ultimissime news al 30 marzo su Fornero | dati Inps | flessibilità

Blastingnews

: Il 70,8% delle pensioni è inferiore a 1000 euro - LaStampa : Il 70,8% delle pensioni è inferiore a 1000 euro - Agenzia_Ansa : #Inps 70,8% pensioni sotto i 1.000 euro, 86% donne - repubblica : Inps, il 70,8% delle pensioni è inferiore a 1000 euro [news aggiornata alle 11:52] -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Le ultime novita' sulle #ad oggi 30vedono arrivare nuovi aggiornamenti sugli assegni erogati dall'in favore degli italiani, con importi che per oltre il 60% non raggiungono le 750 euro al mese. Nel frattempo prosegue la discussione sulla possibile modifica della leggeVIDEO, mentre tra gli argomenti del giorno troviamo anche i lavori usuranti e ledi garanzia per i giovani. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Assegni: oltre 6 italiani su 10 sotto le 750 euro al mese L'ha diramato nella giornata di ieri gli ultimiaggiornati in merito agli assegni erogati in favore degli italiani. Secondo quanto reso noto, al primo gennaio delfigurano 17,8 milioni di assegni, i cui 13,9 sarebbero riconducibili al comparto previdenziale. Se analizziamo invece isulla base degli ...