Il Pd non sosterrà mai nessun governo del M5s, nessun governo Lega-Cinque Stelle. La linea che porteremo la prossima settimana al Colle è quella votata praticamente all'unanimità in direzione: il Pd in questa legislatura starà all'". Lo scrive su Facebook il capogruppo Pd al Senato Andrea. "Sevuol cambiare posizione, lochiaramente", ha aggiunto.(Di venerdì 30 marzo 2018)