Pd | Delrio | ' Non sono disponibile a fare il segretario' Orlando | ' Dialogo con M5s

Pd : Delrio - non disponibile per segreteria : Roma, 30 amr. (AdnKronos) – “Si è tenuto un consiglio di famiglia che è d’accordo con me. Non sono la persona giusta e la mia disponibilità non c’è” per la segreteria del partito. Lo dice al Giornale radio Rai Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera. L'articolo Pd: Delrio, non disponibile per segreteria sembra essere il primo su Meteo Web.

Camera - Delrio : non rispettato voto Paese : 18.26 La composizione dell'ufficio di presidenza della Camera "non rispetta il voto degli italiani". Così il capogruppo del Pd a Montecitorio, Delrio, dopo il voto che non ha visto eletti dem tra i questori e i segretari d'Aula. "Il Pd è la seconda forza parlamentare e ha un solo rappresentante", aggiunge riferendosi a Rosato, eletto vicepresidente. "Centrodestra e M5S sono partiti con il piede sbagliato, questa è la casa di tutti gli ...

Camere - Delrio : “Iniziato col piede sbagliato - composizione non rispetta voto del 4 marzo” : “Buon lavoro all’ufficio di presidenza della Camera, ci tocca però sottolineare come M5s e centrodestra abbiano iniziato col piede decisamente sbagliato: la composizione non rispetta il voto del 4 marzo, il Pd ha un solo componente eppure è il secondo partito. Noi comunque vogliamo lavorare e faremo in Parlamento proposte da subito”. Così Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, parlando con i cronisti nella sala stampa di ...

Delrio - voti Pd non a disposizione : ANSA, - ROMA, 28 MAR - "I voti del Pd non sono a disposizione. Decidiamo noi". Così risponde il capogruppo Pd Graziano Delrio, interpellato dall'ANSA all'uscita dalla Camera sulle dichiarazioni di ...

Pd Capigruppo Camera e Senato/ Eletti Marcucci e Delrio : non mancano le polemiche - ma non dalla minoranza... : Forza Italia Capigruppo Camera e Senato: Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini prendono il posto di Renato Brunetta e Paolo Romani. Quest'ultimo dice:"Io sconfitto? Sono Araba Fenice..."

Pd : Delrio - non cerchiamo nuovo capo ma nuova direzione : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Grazie a Renzi per tutto quello che ha fatto e per le dimissioni”. Lo ha detto Graziano Delrio intervenendo in direzione. “Dico ai militanti: il Pd c’è ancora, non siamo una sfumatura tra il giallo dei Grillini ed il blu dei leghisti”.“Noi dobbiamo dire ai militanti che c’è bisogno del Pd. Siamo riuniti non per cercare un nuovo capo ma una nuova direzione. Siamo di ...

DIREZIONE PD SENZA MATTEO RENZI/ Video - diretta : "dimissioni ma non mollo". Correnti tra Martina e Delrio : DIREZIONE Pd, Video e diretta SENZA MATTEO RENZI: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale, relazione a Martina, Delrio per il post-RENZI? "Mai con Lega e M5s, non mollo".

Indomito Renzi : se ne va - ma non vuole perdere sui capigruppo e sul prossimo segretario Pd... Delrio? - di A. MAuro - : Indomito. Matteo Renzi se ne va dalla segreteria Pd, ma il suo non è un addio in punta di piedi. Lunedì la direzione nazionale formalizzerà il passo indietro, ma il segretario uscente vuole far pesare ...

Delrio : "Italiani non sono dei rinco..." : "Io non sono convinto che gli italiani siano dei rincoglioniti ma che sceglieranno a chi dare con molta ponderazione chi ha consentito all'Italia di rimettersi sulla strada giusta. Gli italiani ...

Ancora forti disagi per il traffico Ferroviario. Delrio : 'non deve mai più accadare' : Restano Ancora forti i disagi sulla rete ferroviaria per l'ondata di gelo che ha investito l'italia. Per oggi garantiti l'80% dei treni ad alta velocita'. La rete ferroviaria italiana promette ...

Tutti dal ministro Delrio per la Ragusa Catania : non bastano le rassicurazioni del premier Gentiloni : Duccio Gennaro Tutti dal ministro Graziano Delrio , foto, . I sindaci dei comuni direttamente interessati alla realizzazione della Ragusa Catania non vogliono aspettare. Durate la giornata di lunedì ...

Dopo le liste - i musi lunghi nel Pd arrivano fino al governo : la rabbia di Minniti - di Delrio... E non si brinda a Palazzo Chigi : Tre quarti delle liste del Pd per le politiche 2018 sono cambiati nelle due notti dei lunghi coltelli: quella tra venerdì e sabato e quella tra sabato e domenica. Parlamentari come il deputato Angelo Rughetti (area Delrio) e la senatrice Francesca Puglisi (area Franceschini) erano sicuri di essere in lista fino all'ultimo: il primo nel suo collegio di Rieti e nel proporzionale, la seconda nel collegio Ferrara-Bologna. Poi, la doccia ...

Elezioni 2018 - la scena muta di Delrio : “Junker soddisfatto dall’incontro con Berlusconi?”. Non risponde e se ne va : Il ministro Graziano Delrio questa sera ha partecipato al convegno del Pd dal titolo “Adesso la Lombardia, per la politica che vuole fare meglio”. A margine dell’evento ha voluto fare il suo in bocca al lupo a Gori: “Sono qui per sostenere Gori che ha una proposta forte per la Lombardia e che può cambiare e fare meglio. Dovrà essere un rinnovamento per i cittadini”. Sulla domanda sull’incontro ...