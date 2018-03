Pay tv | accordo tra Sky e Mediaset | scambio di canali tra satellite e digitale

Ultime su Sky. Vicina all'accordo con Open Fiber - per la Pay tv - : Lo stesso accordo Sky-Netflix, che dal prossimo anno porterà i contenuti della streaming tv di Reed Hastings sui nuovi decoder Q non potrà certo realizzarsi via satellite. Tanto più che dopo l'...

Ripple oggi attaccherà quota 1 dollaro? Previsioni quotazione XRP e accordo con Google Pay : Anzi si può anche aggiungere che con il lancio di Litepay , Litecoin, attualmente quinta criptovaluta al mondo per capitalizzazione, si stia sempre più imponendo come una alternativa a Ripple . ...

Huawei Pay al debutto in Russia grazie ad un accordo con UnionPay : Huawei Pay si prepara a fare il proprio debutto il Russia, grazie ad un accordo di collaborazione tra il colosso cinese e UnionPay International. La diffusione riguarderà inizialmente soprattutto l'Europa orientale. Huawei è in netto ritardo rispetto a concorrenti come Apple, Samsung e Google, deve sbrigarsi se vuole provare a colmare il gap. L'articolo Huawei Pay al debutto in Russia grazie ad un accordo con UnionPay è stato pubblicato per la ...