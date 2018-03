Paura per Arnold Schwarzenegger | l' attore operato d' urgenza

Paura per Arnold Schwarzenegger - operato d'urgenza al cuore : Negli ultimi mesi l'attore è assurto più volte agli onori del cronaca politica per le sue polemiche con il presidente americano Donald Trump, soprattutto quella sulla lotta ai cambiamenti climatici a ...

Infanzia a teatro per vincere la Paura : Uno degli spettacoli per bambini della compagnia Il teatro insegna a vincere le paure. Domenica 8 aprile alle 9.45 e alle 11 andrà in scena lo spettacolo per bambini Avevo paura del buio con Sarah Paoletti , ...

Paura per Arnold Schwarzenegger - intervento d'urgenza a cuore aperto : intervento d'urgenza a cuore aperto per Arnold Schwarzenegger. L'attore 70enne ed ex governatore della California, secondo quanto riporta il sito Tmz, era stato ricoverato in una clinica di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma qualcosa deve essere andato storto e si è deciso di intervenire. Non si tratta della prima operazione di questo genere, già nel 1997 Schwarzy si era sottoposto a un intervento simile.

Arnold Schwarzenegger operato «a cuore aperto» : Paura per la star di Terminator : Su leggo.it le notizie sulle condizioni di salute di Arnold Schwarzenegger che avrebbe appena subito negli Usa una delicata operazione a cuore aperto. Lo riportano i media americani. Il ricovero...

Cade dal passeggino - Paura per bimbo di 9 mesi : Cade dal passeggino e sbatte il viso per terra, paura per un bambino di nove mesi . E' successo in Valdichiana, a Lucignano , in provincia di Arezzo, nel tardo pomeriggio di giovedì 29 marzo, intorno ...

Casaleggio : “Spero che per il governo si rispetti la volontà popolare. Elezioni? Non abbiamo Paura” : "Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la volontà popolare venga rispettata", ha spiegato Davide Casaleggio in un'intervista concessa al Corriere della Sera.Continua a leggere

Roma - alla Balduina torna la Paura - si apre nuova voragine : chiusa via Pereira : Una voragine sotto l'asfalto è stata trovata nella serata di ieri dai vigili del fuoco in via Rodriguez Pereira, tra il civico 14 e il civico 16, alla Balduina, nello stesso quartiere in cui a ...

Paura a Livorno - esplosione al porto : zona evacuata. Due operai morti - uno è grave : La zona nel deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata. Sul posto sono già arrivate le prime squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze. Da accertare il numero preciso di feriti.Continua a leggere

Perché il presidente Trump ha Paura della pornostar Stormy Daniels : Donald Trump e Stormy Daniels si incontrano in un resort fra la California e il Nevada nel 2006. Lei ha 27 anni, è nata a Baton Rouge in Louisiana, puro Sud, è cresciuta con una...

Motocross - più giovane e velocissimo : Jeffrey Herlings fa davvero Paura. Ma Antonio Cairoli ha classe ed esperienza per arginarlo… : Antonio Cairoli contro Jeffrey Herlings. È questo il canovaccio del Mondiale MXGP 2018, proprio come lo è stato nella scorsa stagione. I due piloti della KTM non hanno lasciato il minimo spazio agli altri rivali, che da parte loro hanno fatto poco o nulla per guadagnarselo. Dopo tre GP la classifica parla chiaro: Cairoli ed Herlings sono appaiati in testa a pari punti. Una notizia confortante per Tony perché l’olandese fa davvero paura. ...