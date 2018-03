Pasqua | Lotterie abusive | la GdF sequestra premi e sanziona esercenti

abruzzo24ore.tv

: #Sulmona, #lotterie di #Pasqua abusive: la #Finanza sequestra i #premi - ABR24News : #Sulmona, #lotterie di #Pasqua abusive: la #Finanza sequestra i #premi - QuotidianiLive : Pasqua, lotterie a premio: sequestri e sanzioni delle fiamme gialle per premi illegali - giuseppetond : RT @GiocoNews_it: #SuperEnalotto del 31 marzo: risultati dalle 23,30 -

(Di venerdì 30 marzo 2018) L'Aquila - Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta in occasione delle imminenti festivitàli dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila, sono stati avviati accurati controlli volti ad accertare il possibile svolgimento di operazioni ao eda parte dinon autorizzati. In tale ambito i Finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Sulmona, hanno effettuato mirati controlli nei confronti di alcuni esercizi pubblici (supermercati - bar – tabaccherie) che, in base alle informazioni preliminarmente acquisite, risultavano aver illegittimamente organizzato delle riffe, vale a direprivate conin natura assegnati mediante sorteggio di numeri. Ciò in totale dispregio della normativa di settore contenuta nel DPR 430/2001. I giochi aillegali scoperti dalle ...