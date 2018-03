Pasqua | Federalberghi Veneto | bene le Dolomiti | terme in sold out

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Venezia, 30 mar. (AdnKronos) –e turismo: la sorpresa è il pienone alle, buone le prenotazioni anche in montagna, meteo permettendo, mentre tra le città d’arte sorride Verona. è quanto emerge dall’indagine dinelle strutture associate: ‘Un periodo piuttosto buono per il turismo ‘ commenta il presidente regionale e vicepresidente nazionale Marco Michielli ‘ Rimangono ancora alcune determinanti criticità, come il dilagare di strutture ‘non meglio identificate’ che esercitano una concorrenza scorretta sia nei confronti del fisco che dei consumatori, che delle imprese regolari. Per il resto, registriamo con piacere l’ottimo andamento dellecon gli alberghi che sfiorano ilout, mentre per quanto riguarda la montagna sappiamo che prenotazioni e disdette sono dettate dagli sciamani del meteo ...