Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Belluno. Anche qui, secondo le previsioni dell’Arpav, ci sarà neve il sabato e sole nei due giorni successivi. ‘Affidiamoci a enti seri per le previsioni”, invita il presidente di Federalberghi Belluno Walter De Cassan, decisamente irritato nei confronti di quei siti che un mese prima prevedono lampi, tuoni, bufere e bombe d’acqua per essere poi puntualmente smentiti. ‘Nel ...

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Città d’arte. Verona: nella città dell’amore gli hotel registrano il 90% di occupazione delle stanze, un risultato trainato anche dagli eventi, a cominciare dalla mostra dedicata a Botero e aperta fino al 22 aprile, per continuare con i Campionati del Mondo di scherma cadetti e giovani, dall’1 al 9 aprile. ‘bene le iniziative, bene il tasso di occupazione negli hotel ‘ ...

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – A tutt’oggi, comunque, l’occupazione delle camere nella città lagunare è prevista intorno all’85%: ‘Si tratta di una Pasqua che, malgrado nel calendario sia ‘alta’, rappresenta un momento di confronto negativo se messo a confronto con i dati dello stesso periodo del 2017 ‘ spiega Bonacini ‘ Una situazione dovuta anche al prolungarsi della stagione sciistica. ...

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) – Pasqua e turismo: la sorpresa è il pienone alle terme, buone le prenotazioni anche in montagna, meteo permettendo, mentre tra le città d’arte sorride Verona. è quanto emerge dall’indagine di Federalberghi Veneto nelle strutture associate: ‘Un periodo piuttosto buono per il turismo ‘ commenta il presidente regionale e vicepresidente nazionale Marco Michielli ‘ Rimangono ancora ...

Pasqua - il turismo in Umbria "vede rosa". Indagine Federalberghi Umbria Confcommercio conferma trend positivo : Il successo di presenze è anche frutto di una politica di contenimento dei prezzi che gli operatori stanno adottando a costo di molti sacrifici: il 66% del campione ha mantenuto gli stessi prezzi del ...