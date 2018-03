Pasqua e Ponti - 600 mila in camper : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Pasqua e Ponti di primavera all'insegna del turismo "in libertà" tra la bellezza dei borghi italiani e l'artigianato Made in Italy per circa 400.000 italiani e 200.000 stranieri.

Turismo - Pasqua : oltre 600mila camperisti in Italia - boom nei prossimi ponti alla scoperta dei nostri borghi e dell’artigianato Made in Italy : Anche quest’anno si prevede una Pasqua all’insegna del Turismo in Libertà, complici i segnali di netta ripresa che hanno interessato il settore nel 2017 e un inizio di 2018 ancora in positivo, perfettamente in linea col mercato europeo. Le stime di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper prevedono che saranno infatti circa 400.000 gli Italiani e 200.000 gli stranieri che quest’anno sceglieranno questa tipologia di viaggio per le vacanze ...