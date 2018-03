Pasqua e Pasquetta di scioperi Si allarga la rivolta del commercio “Le feste non sono in vendita” : «La festa non si vende», proclamano i sindacati del commercio che a Pasqua e Pasquetta tornano a scioperare in cinque differenti regioni italiane. Puntuale, proprio come le feste comandate, scatta così l’ennesima protesta contro le liberalizzazioni varate nel 2011 da Monti che hanno reso possibile l’apertura di negozi, supermercati e centri commerc...

Traffico Pasqua e Pasquetta 2018/ Previsioni autostrade - bollettino e viabilità : da oggi aumento circolazione : Traffico Pasqua 2018: autostrade e bollettino e info viabilità. Via all'esodo, da oggi 30 marzo incremento della circolazione stradale per l'esodo Pasquale. I consigli utili(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 05:17:00 GMT)

Milano. Musei e mostre : le aperture di Pasqua e pasquetta : Musei civici e mostre aperte per le vacanze di Pasqua, per consentire ai milanesi rimasti in città e ai moltissimi

Previsioni meteo - piogge al centro-nord : ma a Pasqua e Pasquetta sarà quasi estate : Da oggi una serie di perturbazioni atlantiche cominceranno a portare rovesci e temporali al Nord e al Centro; troveranno il culmine nella giornata di sabato. Il team del sito www.iLmeteo.it comunica...

Negozi e centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta : Chiesa - sindacati e lavoratori protestano : Con Pasqua e Pasquetta, le proteste contro le aperture festive di Negozi e centri commerciali tornano al centro delle polemiche. Chiesa, sindacati e lavoratori protestano contro le cosiddette "liberalizzazioni selvagge" che permettono di tenere i Negozi aperti anche nelle festività cristiane e minacciano iniziative per contrastare le aperture del prossimo week-end.Continua a leggere

Pasqua e Pasquetta - negozi aperti sì o no? Torna il braccio di ferro : Uova di Pasqua (Getty Images) Lavorare a Pasqua, sì o no? Puntuale a ogni festività si riapre la polemica sul contrasto fra tempo del riposo e della famiglia e tempo del commercio, da molti definito “selvaggio” che, anzi, proprio in certi periodi fa segnare i numeri più consistenti. Perfino Luigi Di Maio ha rispolverato il tema lo scorso dicembre, parlando a un paio di settimane da Natale ed esprimendosi a favore della chiusura festiva. Alla ...

Pasqua e Pasquetta sono ideali per le gite fuoriporta nella Natura che circonda A58-TEEM : Da oggi al 2 aprile, il maniero si confermerà, per di più, il fulcro di eventi e spettacoli promossi dal Comune nell'ottica di celebrare degnamente quella Festa del Perdono che, ogni primavera, ...

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2018 : sole e caldo in tutta Italia? : Il meteo Pasqua e Pasquetta 2018 è al centro dell'attenzione: sono in molti ad augurarsi sole e caldo un po' in tutte le regioni d'Italia, sia se si resterà a casa per festeggiare le festività in famiglia, sia se si passerà qualche giorno in qualsiasi località turistica. Cosa ci attende per domenica 1 e lunedì 2 aprile? Quali saranno le condizioni meteorologiche? Sulla base delle Previsioni del sito meteo.it e in parte confermando quanto ...

Pasqua - musei gratis domenica e apertura straordinaria a Pasquetta - : A Roma, per le due giornate, si terrà l'iniziativa "La sorpresa è nei musei" con concerti, mostre e spettacoli in diverse zone della città

«Negozi aperti per Pasqua e Pasquetta» : protestano Chiesa e sindacati : Secondo i sindacati, le aperture «selvagge» non fanno girare più soldi ed economia, ma al consumare dedichiamo più parte del nostro tempo. Insomma tenere i negozi aperti nei festivi non ha fatto ...

Per Week end di Pasqua In arrivo piogge e temporali - poi bel tempo a Pasquetta : "Confermato un nuovo deciso peggioramento del tempo che interesserà soprattutto Nord e Tirreniche" " lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega " "fase clou del peggioramento ...

