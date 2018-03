Pasqua | crolla il consumo di agnello | -10% rispetto al 2017

Pasqua - Codacons : crolla il consumo di carne d’agnello : Secondo il Codacons, è crollato il consumo di carne di agnello in occasione della Pasqua 2018. In occasione del tradizionale pranzo di Pasqua, quest’anno sulle tavole degli italiani finirà il 10% di agnello in meno, una contrazione dei consumi che avviene nonostante i prezzi per tale tipologia di carne risultino in calo del -5% rispetto allo scorso anno. Meno di 5mila tonnellate di agnello saranno consumate durante la Pasqua, spiega ...