Pasqua | Confturismo | in vacanza 2 italiani su 10

Pasqua - Confturismo : in aprile breve vacanza per 2 italiani su 10 : "Solo" due italiani su dieci, poco più di 10 milioni, si concederanno una vacanza, ad aprile, con almeno un pernottamento. Il dato, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, sconta, oltre alle incertezze del meteo, una Pasqua particolarmente "bassa" nel calendario. In vetta alla classifica dei luoghi prescelti svettano le città d'arte, con il 57% delle preferenze.