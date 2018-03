Pasqua | Codacons | crolla il consumo di carne d’agnello

meteoweb.eu

: PASQUA, CODACONS: -10% CONSUMO DI CARNE D’AGNELLO - nonnoseo : PASQUA, CODACONS: -10% CONSUMO DI CARNE D’AGNELLO - Codacons : “Non è la prima volta che documentiamo inadempienze nei macelli italiani, dove con l’arrivo della #Pasqua oltre 400… - GhiribelliIvana : RT @Codacons: “Non è la prima volta che documentiamo inadempienze nei macelli italiani, dove con l’arrivo della #Pasqua oltre 400.000 agnel… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Secondo il, èto ildidi agnello in occasione della2018. In occasione del tradizionale pranzo di, quest’anno sulle tavole degli italiani finirà il 10% di agnello in meno, una contrazione dei consumi che avviene nonostante i prezzi per tale tipologia dirisultino in calo del -5% rispetto allo scorso anno. Meno di 5mila tonnellate di agnello saranno consumate durante la, spiega l’associazione, confermando la tendenza delle famiglie a sostituire laovina con pollo, tacchino e maiale. L'articoloildid’agnello sembra essere il primo su Meteo Web.