Pasqua | cioccolato “insidioso” per il 10% di italiani allergici alla nocciola

Pasqua - Farnetti : contro il “mal di primavera” uova di gallina e cioccolato : Un aiuto contro il ‘mal di primavera’ arriva dalle uova fresche di gallina, ma anche da quelle dolci e golose proposte per le festività Pasquali. “Questa è la stagione delle uova, un ‘antidoto’ all’astenia e al malumore, ma anche alle gastriti che spesso colpiscono in questa stagione. Le uova di gallina, ma anche quelle di cacao, danno tono e vitalità e sono particolarmente utili per fegato e tiroide che in ...

Pasqua - nutrizionista : contro il mal di primavera uova di gallina e cioccolato : “E’ la stagione delle uova, un ‘antidoto’ all’astenia e al malumore, ma anche alle gastriti che spesso colpiscono in questa stagione. Le uova di gallina, ma anche quelle di cacao, danno tono e vitalità e sono particolarmente utili per fegato e tiroide che in primavera vanno in crisi“: lo dichiara all’AdnKronos Salute Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizione. “A faticare di più in ...

Pasqua : cioccolato “insidioso” per il 10% degli italiani allergici alla nocciola : “Non esiste l’allergia al cacao, ma quella alle nocciole in Italia è molto diffusa. Secondo un recente studio europeo il 10% della popolazione presenta un’allergia alla nocciola, che si sviluppa in genere nell’adolescenza. Ma può manifestarsi anche nell’infanzia, al primo assaggio. Così non è raro, nel giorno di Pasqua o Pasquetta, ritrovarsi in pronto soccorso bimbi che si sono scoperti allergici“: lo spiega ...

Pasqua - in Italia si consumeranno 15 milioni di uova di cioccolato - : Secondo un'indagine del Centro studi CNA, il mercato del dolce varrebbe 230 milioni di euro. Il nostro paese è inoltre tra i massimi consumatori di prodotti di alta qualità

Pasqua : pediatra - dal cioccolato al pic nic il decalogo per bimbi in salute : Uova di cioccolato, salame, agnello e dolci tipici. Ma anche gite, pic nic che coincidono con il cambio di stagione. Le vacanze di Pasqua, anche per i bambini, sono a rischio di esagerazioni alimentari e di errori nelle prime esposizioni al sole primaverile. “In questo periodo raccomandiamo sempre ai genitori di fare molta attenzione all’alimentazione. Nei cibi, infatti, possono nascondersi agenti patogeni (batteri, virus, parassiti) o ...

Pasqua : consumeremo oltre 15 milioni di uova di cioccolato - un giro d’affari di 230 milioni di euro : Duecentotrenta milioni di euro. A tanto ammonta il mercato delle uova di cioccolato Pasquali, secondo una indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare tra gli iscritti alla Confederazione. Un mercato da maneggiare con cura, quindi, non solo per la fragilità delle uova. L’indagine stima che a Pasqua 2018 si consumeranno oltre 15 milioni di uova, vendute ai consumatori mediamente a 15 euro l’una e tra i 38 e i 40 ...

Pasqua - Cna : per uova di cioccolato giro d'affari da 230 milioni : Roma, 26 mar. , askanews, Duecentotrenta milioni di euro. A tanto ammonta il mercato delle uova di cioccolato Pasquali, secondo una indagine condotta dal Centro studi Cna in collaborazione con Cna ...

Pasqua - Confartigianato Toscana : i consumatori preferiscono colombe e uova di cioccolato artigianali : “Per la Pasqua 2018 anche la tradizione si misura con il portafoglio, ma i consumatori si fanno sempre più attenti alla qualità. Così i prodotti artigianali, pur faticosamente, mantengono le posizioni e nonostante il ridotto potere di acquisto, conquistano il cliente attento grazie al gusto e alla qualità. Magari si compra un po’ meno, ma si compra meglio e più a ridosso delle festività“: lo spiega Confartigianato Alimentazione ...

Pasqua nella natura e nei sapori dell’Umbria : al Castello di Petroia (PG) lezioni per fare uova di cioccolato : Alberi di quercia e di cerro secolari crescono tra piante di pini e salici nella grande tenuta che si perde nel paesaggio intorno al millenario Castello di Petroia (PG). L’arrivo della primavera nello storico maniero in cui è nato Federico da Montefeltro è sempre una grande festa, che rispecchia il risveglio della natura da cui è avvolto. Circa 20 km di sentieri, un tempo percorsi dai contadini per occuparsi della campagna e dagli animali per ...

Le migliori uova di cioccolato per la Pasqua 2018 : Classiche al fondente più pregiato o al latte, ma anche ricoperte (e ripiene) di frutta secca e candita, di design, d’artista, o persino tridimensionali o piatte: sono una gioia per gli occhi e il palato le uova di Pasqua che trovate nella gallery sopra, alcune tra le più belle e più buone per celebrare la festa quest’anno. Che Pasqua sarebbe senza le uova? Da sempre sono simbolo di rinascita e buona vita, se le regalavano per buon ...