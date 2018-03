PASQUA ALLA CITTÀ DELLA DOMENICA

Juventus-Milan - quando si gioca? Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita alla vigilia di PASQUA : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. SABATO 31 MARZO: 20.45 Juventus-Milan , ...

Juventus-Milan - quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita alla vigilia di PASQUA : Sabato 31 marzo si giocherà Juventus-Milan, posticipo della 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match di questo turno che si gioca integralmente durante la vigilia di Pasqua. I bianconeri, in piena lotta per lo scudetto, hanno due punti di vantaggio sul Napoli che nel pomeriggio affronterà il Sassuolo e dunque scenderanno in campo sapendo il risultato della diretta avversaria per ...

PASQUA : cioccolato “insidioso” per il 10% degli italiani allergici alla nocciola : “Non esiste l’allergia al cacao, ma quella alle nocciole in Italia è molto diffusa. Secondo un recente studio europeo il 10% della popolazione presenta un’allergia alla nocciola, che si sviluppa in genere nell’adolescenza. Ma può manifestarsi anche nell’infanzia, al primo assaggio. Così non è raro, nel giorno di Pasqua o Pasquetta, ritrovarsi in pronto soccorso bimbi che si sono scoperti allergici“: lo spiega ...

Turismo - PASQUA : oltre 600mila camperisti in Italia - boom nei prossimi ponti alla scoperta dei nostri borghi e dell’artigianato Made in Italy : Anche quest’anno si prevede una Pasqua all’insegna del Turismo in Libertà, complici i segnali di netta ripresa che hanno interessato il settore nel 2017 e un inizio di 2018 ancora in positivo, perfettamente in linea col mercato europeo. Le stime di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper prevedono che saranno infatti circa 400.000 gli Italiani e 200.000 gli stranieri che quest’anno sceglieranno questa tipologia di viaggio per le vacanze ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi in rialzo alla vigilia di PASQUA : Nuovi movimenti al rialzo per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, hanno messo mano ai listini IP, Tamoil (+1 centesimo al litro su Benzina e gasolio) ed Esso (+1 cent sul diesel). E le medie dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la Benzina self service a 1,561 euro/litro (+3 millesimi, pompe bianche 1,533), il diesel a 1,428 euro/litro (+2 ...

PASQUA e Pasquetta di scioperi Si allarga la rivolta del commercio “Le feste non sono in vendita” : «La festa non si vende», proclamano i sindacati del commercio che a Pasqua e Pasquetta tornano a scioperare in cinque differenti regioni italiane. Puntuale, proprio come le feste comandate, scatta così l’ennesima protesta contro le liberalizzazioni varate nel 2011 da Monti che hanno reso possibile l’apertura di negozi, supermercati e centri commerc...

'Dal grano alla vita eterna' : il Giovedì Santo e le origini egizie della tradizione PASQUAle [FOTO] : Per gli egizi la morte non era la fine, c'era un'altra vita, anche se si svolgeva in un mondo dove Osiride regnava solo sui morti. Un mondo triste, dove il sole di Osiride era nero. Gesù, vissuto in ...

La super PASQUA ALLA Città della Domenica : i nuovi cuccioli e ritornano anche kart - gommoni e maneggio - oltre alle visite guidate agli ... : Il parco perugino, che ha appena inaugurato una nuova stagione turistica, si prepara a ricevere i suoi ospiti con una ricca programmazione, a partire dagli spettacoli: sabato 31 marzo quello del ...

Ballad Cafè a Roma - il Brunch di PASQUA da non perdere : Per chi ama non vivere la Pasqua con i soliti pranzi in famiglia o in un ristorante convenzionale potrei suggerire un luogo molto particolare ai confini del quartiere San Lorenzo, in un’atmosfera classicamente ricercata con innesti di contemporaneità, il Ballad Cafè. Non è un bar, è un risto-pub, un ristorante, un luogo dove la musica si fonde al menù a cocktail fantastici, a vino di prim’ordine, ad un personale disponibile ed uno ...

PASQUA e Pasquetta ideali per le gite fuoriporta nella Natura che circonda A58-TEEM : ecco gli itinerari alla scoperta di cicogne - oasi e sagre [GALLERY] : 1/23 ...

Auguri PASQUAli alla RSA di Ragusa : Un luogo particolare quello scelto dal dott. Salvatore Lucio Ficarra per lo scambio degli Auguri pasquali: la residenza sanitaria assistita di Ragusa