: Negozi aperti a Pasqua e Pasquetta, scioperi in 5 regioni - SkyTG24 : Negozi aperti a Pasqua e Pasquetta, scioperi in 5 regioni - TgrRaiTrentino : I riti di #Pasqua. Oggi alle 15 nel #Duomo di #Trento la celebrazione della Passione e Morte del Signore. In serata… - EGardini : Auguri per la Santa #Pasqua...con questi 30' in rosa. Auguri! ?? -

Gli italiani si avvicinano alle festivitàli con meno sicurezze rispetto al 2017 e il 30% delleè intenzionata are le spese per celebraree Pasquetta. Al centro le preoccupazioni circa un prossimo rallentamento della ripresa economica. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti e Swg. L'eventuale indebolimento della ripresa iniziata nel 2017 viene segnalato come timore principale dal 45% degli incerti.Preoccupazione che sopravanza anche la questione dei flussi migratori.(Di venerdì 30 marzo 2018)