Particella di Majorana i primi ' battiti' dell' esperimento CUORE nel laboratorio del Gran

abruzzo24ore.tv

: Si stringe il cerchio intorno alla particella di Majorana - SaCe86 : Si stringe il cerchio intorno alla particella di Majorana - samkds : La particella di Majorana esiste: ecco il futuro dei computer quantistici -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Roma - Inei Laboratori Nazionali delSasso'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn) stringono il cerchio intorno al neutrino di, l'ambiguache sarebbe anche l'antidi sé stessa: i risultati sperimentali ottenuti neidue mesi di attività, pubblicati sulla rivista Physical Review Letters, vincolano in modo sempre più preciso la tempistica con cui dovrebbe avvenire il processo fisico che potrà dimostrare la vera natura'elusivo neutrino, cruciale per spiegare l'asimmetria tra materia e antimateria nell'Universo e aprire una nuova finestra oltre la teoria di riferimentoa fisicae particelle elementari, il Moo Standard. Il modo più promettente per verificare l'esistenzaipotizzata da...