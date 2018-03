Parli nello stesso modo a uomini e donne? Te lo dirà Slack

wired

(Di venerdì 30 marzo 2018)è al lavoro per identificare il mansplaining all’interno delle sue conversazioni e favorire un ambiente al cui interno il dialogo possa essere costruttivo. Che cos’è il mansplaining? Quando l’uomo, parlando con una donna, fa uno spiegone paternalistico dell’ovvio, partendo dal presupposto che l’interlocutrice non ne sappia abbastanza. L’approccio culturale che perpetra la posizione dominante di certe figure a discapito di altre, non è certo da attribuire alla piattaforma (né ad altre). Tuttavia, il tema della disparità e dell’esclusione è emerso nell’ambito di un convegno (Wharton People Analytics Conference) durante il quale la professoressa Mae Mcll ha chiesto a Stewart Butterfield, ceo di, se non fosse preoccupato che i canali privati della piattaforma (utilizzata da 50mila aziende in tutto il mondo) non rinforzassero ...