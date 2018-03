' Parlerò con tutti ma si parte dal centrodestra' | Salvini

Barak apre all'addio : 'Inter e Juve? In caso di offerta - a giugno ne Parlerò con l'Udinese' : Il centrocampista ceco Antonin Barak è stato intervistato dal portale Sport.cz per parlare del suo futuro con la maglia dell'Udinese . Barak ha confermato l'Interesse di Inter e Juventus che, però, non si sono fatte avanti per lui a gennaio. OFFERTE INVERNALI - ' Inter ...

Con Di Maio Parlerò al più presto - con il PD non penso nemmeno : Siamo ad una svolta nelle trattative in corso per trovare una maggioranza da proporre al Presidente Mattarella quando inizieranno le consultazioni? Di sicuro si inizia a delineare lo spazio tra chi ha in mano la maggioranza dei seggi al parlamento. Ieri ha parlato alla stampa estera Luigi Di Maio, oggi è stato il turno di Matteo Salvini, il neo leader della coalizione di centro destra. Incalzato dalle domande dei corrispondenti dei più ...

Roma - Totti : 'Oggi io costerei 200 milioni. Non Parlerò più con Spalletti' : SUI TOP PLAYER - Se dipendesse da me spenderei qualsiasi cifra al mondo per comprare i giocatori più forti, anche perché per vincere servono giocatori forti. Questo l'ho sempre detto e lo dirò sempre.