Parisi | “Zingaretti non ha la maggioranza”

(Di venerdì 30 marzo 2018) Stefano, leader di Energie per l’Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulle consultazioni di Zingaretti per trovare una maggioranza in Regione Lazio. “L’agenda di lavoro presentata da Zingaretti è incompleta e ripercorre esattamente il programma elettorale del centrosinistra –ha affermato-. Mi sembra abbastanza complicato che quest’agenda possa essere condivisa. Vedremo se l’11 aprile, quando farà un intervento in Consiglio per illustrare il suo programma di lavoro, avrà acquisito in qualche modo i suggerimenti e le osservazioni che gli abbiamo fatto”. Sulla mozione di sfiducia a Zingaretti. “Mi sembra che tutti i partiti di centrodestra condividano la mia posizione –ha dichiarato-. Ma il tema non è la ...