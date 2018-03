Papa Francesco deve operarsi

Papa Francesco - VATICANO SMENTISCE INTERVISTA DI SCALFARI/ Bergoglio non ha mai detto : “l’inferno non esiste” : VATICANO SMENTISCE l'INTERVISTA di Eugenio SCALFARI a PAPA FRANCESCO su Repubblica: "L'inferno non esiste" e altre frasi sulla creazione, Bergoglio non le ha mai dette. Il caso(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 23:45:00 GMT)

“Devo operarmi - è vero”. L’annuncio di Papa Francesco che ha sorpreso i fedeli. Le parole del pontefice : ecco perché dovrà sottoporsi all’intervento : Le condizioni di salute di Papa Francesco erano state oggetto di discussione tanto sui social quanto sui quotidiani nel corso degli scorsi mesi. C’è chi aveva visto della stanchezza nelle ultime uscite pubbliche del pontefice e chi, preoccupato, si era chiesto se non ci fosse qualcosa di più. Indiscrezioni, queste ultime, sempre smentite dalla chiesa, anche se ora è arrivata la conferma che Bergoglio dovrà sottoporsi a ...

Scalfari : "L'inferno non esiste"La dritta? E' di Papa Francesco Il degrado del pontificato Bergoglio : Le anime cattive? Non vanno all'inferno ma spariscono nel nulla. La novità rivelata da Eugenio Scalfari su "dritta" teologica di Papa Francesco protagonista di un pontificato in continuo degrado Segui su affaritaliani.it

Papa Francesco rivela : "Devo operarmi di cataratta" : Il Papa si è recato al carcere di Regina Coeli per la consueta cerimonia della lavanda dei piedi. E, parlando della necessità di "rinnovare lo sguardo, perché questo fa bene", ha confidato ad alcuni detenuti di doversi sottoporre ad un intervento agli occhi. "Alla mia età, per esempio, vengono le cataratte e non si vede bene la realtà. L'anno prossimo devo fare l'intervento", ha detto.

L'annuncio di Papa Francesco : "Devo operarmi agli occhi" : Papa Francesco il prossimo anno dovrà operarsi agli occhi per la cataratta. Bergoglio si è rivolto ai carcerati di Regina Coeli dopo che uno di loro, a nome di...

Lavanda Piedi - Papa Francesco “mi devo operare di cataratta”/ Giovedì Santo - video Messa Coena Domini : il rito : Santa Messa in Coena Domini e Lavanda dei Piedi: il Giovedì Santo con Papa Francesco nel carcere di Regina Coeli. Diretta streaming video, i gesti che iniziano il Triduo Pasquale(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:17:00 GMT)

Papa Francesco confessa : “Ho un problema agli occhi - mi opererò di cataratta” : Papa Francesco ha confidato ai detenuti del carcere romano di Regina Coeli che il prossimo anno dovrà operarsi agli occhi: "Alla mia età, per esempio, - ha detto - vengono le cataratte e non si vede bene la realtà".Continua a leggere

A Euroflora2018 Itala - la margherita dedicata a Italo Calvino - e Francesco - l’elleboro dedicato al Papa : Si chiama “Itala”, in onore di Italo Calvino, cresciuto tra il parco della villa “la Meridiana” e la stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo diretta dal padre Mario in collaborazione con la moglie Eva Mameli. E’ una margherita adatta alla coltivazione in vaso con il fiore bianco che ha da poco ottenuto la protezione comunitaria. “Francesco”, in onore di Papa Bergoglio, è un bellissimo elleboro ...

Papa Francesco confessa : “Ho un problema agli occhi - mi opererò l’anno prossimo” : Papa Francesco ha confidato ai detenuti del carcere romano di Regina Coeli che il prossimo anno dovrà operarsi agli occhi: "Alla mia età, per esempio, - ha detto - vengono le cataratte e non si vede bene la realtà".Continua a leggere

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

Vaticano smentisce intervista di Scalfari a Papa Francesco/ “Inferno non esiste” : ma Bergoglio non l’ha detto : Vaticano smentisce l'intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco su Repubblica: "L'inferno non esiste" e altre frasi sulla creazione, Bergoglio non le ha mai dette. Il caso(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:28:00 GMT)

Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco : È la terza volta che succede, in pochi anni The post Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a papa Francesco appeared first on Il Post.

Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco : È la terza volta che succede, in pochi anni The post Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco appeared first on Il Post.

Vaticano - tra Scalfari e Papa Francesco una conversazione privata - non un'intervista : Papa Francesco ha "ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano la Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista". Lo afferma una nota della sala stampa della Santa Sede a proposito dell'incontro del Papa con Eugenio Scalfari."Quanto riferito dall'autore nell'articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal ...