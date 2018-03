Papa Francesco alla Via Crucis dei giovani nel Colosseo superblindato «Vergogna per i

La Via Crucis con Papa Francesco al Colosseo. "Vergogna per il mondo divorato dall'egoismo" : Il papa "Ci pervada la vergogna perché le nostre generazioni stanno lasciando ai giovani un mondo fratturato dalle divisioni e dalle guerre; un mondo divorato dall'egoismo ove i giovani, i piccoli, i malati, gli anziani sono emarginati". Le meditazioni scritte per la prima volta da ragazzi tra i 16 e i 27 anni

Papa Francesco presiede la via Crucis al Colosseo : FOTO di ALESSANDRO DI MEO Papa Francesco è arrivato al Colosseo per la celebrazione della Via Crucis. Al suo arrivo al Colosseo per il rito della Via Crucis, Papa Francesco è stato accolto, tra gli ...

Roma - 20mila fedeli per la Via Crucis presieduta da Papa Francesco : Tradizionale Via Crucis del venerdì santo al Colosseo. Almeno 20mila fedeli, secondo quanto riporta la Gendarmeria vaticana, hanno partecipato al rito presieduto da Papa Francesco. Al suo arrivo al Colosseo il Pontefice è stato accolto, tra gli altri, dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, con la quale si è intrattenuto nei saluti qualche minuto.

La Via Crucis con Papa Francesco al Colosseo. Le meditazioni scritte da ragazzi tra 16 e 27 anni : Con il papa anche una suora irachena a portare la croce e una bambina disabile aiutata dai volontari dell'Unitalsi. Secondo la Gendarmeria vaticana sono 20mila i fedeli presenti

La Via Crucis di Papa Francesco : una famiglia siriana tra le persone che portano la croce : Al Colosseo la Via Crucis presieduta dal papa. A scrivere le meditazioni quest’anno un gruppo di liceali romani. Due frati di Terra Santa, una suora irachena, una famiglia siriana sono tra le persone che portano la croce. Presente anche l'Unitalsi con una bambina disabile.Continua a leggere

Roma - Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco : Secondo la Gendarmeria Vaticana sono 20mila i fedeli presenti alla celebrazione presieduta dal pontefice

Papa Francesco alla Via Crucis dei giovani nel Colosseo superblindato : ... solo pochi giorni fa, celebrando la Domenica delle Palme, li aveva esortati «a non farsi manipolare, ma di gridare alta la verità contro gli intrighi e le calunnie del mondo». E in questa direzione ...

Al Colosseo la Via Crucis con Papa Francesco La diretta La Croce - la paura e i ragazzi : Due frati di Terra Santa, una suora irachena, una famiglia siriana sono tra le persone che questa sera porteranno la Croce nella celebrazione

Venerdì santo. La Via Crucis con Papa Francesco al Colosseo : ...//t.co/QJ5OlG0rMy " Avvenire , @Avvenire_NEI, 30 marzo 2018 La società dove conta più l'apparire dell'essere, l'amore incondizionato che non si avvale di trucchi, l'ipocrisia del mondo di oggi che ci ...

Al Colosseo la Via Crucis con Papa Francesco La diretta : Due frati di Terra Santa, una suora irachena, una famiglia siriana sono tra le persone che questa sera porteranno la croce nella celebrazione

Via Crucis 2018 Papa Francesco : dove vedere la diretta in tv e streaming : Stasera in tv, Venerdì Santo 30 marzo, si terrà la Via Crucis 2018 con Papa Francesco nella suggestiva cornice del Colosseo di Roma. Come è tradizione, il Santo Padre darà ai fedeli presenti e in ascolto la Benedizione Apostolica per la Pasqua. Di seguito qualche informazione sull’evento religioso, gli orari e dove vedere la diretta in tv e streaming. Via Crucis 2018 Roma con Papa Francesco Il tradizionale rito della Via Crucis ...

Papa Francesco e altri blockbuster : la programmazione tv della Settimana santa : Santi, profeti, figli di Dio che si siedono alla destra del Padre. La simbologia cristiana è sempre stato centrale tanto al cinema quanto in televisione. In queste settimane, ad esempio, si è parlato molto di Maria Maddalena, film che ripercorre l’esistenza e i patimenti della donna più sfuggente al fianco di Gesù Cristo. L’opera, che ha in Rooney Mara e Joaquin Phoenix i suoi due grandi protagonisti, ha avuto un’accoglienza poco calorosa, ma ...

Papa Francesco si deve operare : ecco che cos'ha Video : #Papa Francesco a breve si dovra' operare. E' stato lo stesso pontefice argentino a rivelarlo ai detenuti durante la #Lavanda dei piedi a #Regina Coeli. Bergoglio, per la messa del giovedì santo, ha scelto quest'anno il carcere romano, parlando di Gesù come colui che non sa lavarsi le mani e che rischia dunque per l'amore smisurato che prova per i peccatori, fino alla morte con la crocifissione, per concedere loro il perdono. Il Papa, appena ...

Via Crucis 2018 - in onda stasera 30 marzo 2018 su Rai 1 la diretta con Papa Francesco : Papa Bergoglio celebra in mondovisione il venerdì santo, a partire dalle ore 21. Subito dopo, lo speciale "Le croci del mondo".