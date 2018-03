Palio del Recioto Tra natura e arte il vino è al centro

Pronti partenza via - il Palio della Rana di Fermignano ha inizio : Tre giorni di festa tra rievocazioni storiche, giochi medievali, sbandieratori e cene nelle taverne. Un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo in attesa della corsa più originale che ci sia, che vedrà sfidarsi sette Contrade e altrettante carriole con un’unica, grande protagonista: la Rana. A Fermignano – grazioso borgo in provincia di Pesaro e Urbino – tutto è pronto per il caratteristico Palio della Rana, giunto alla 54esima ...

Concorso dell’Inps per pensionati : in Palio la copertura delle spese delle ferie estive : Un nuovo bando di Concorso lanciato dall'Inps, in scadenza il prossimo 26 marzo, prevede l'assegnazione di contributi per consentire ad alcune categorie di pensionati di fare vacanze in Italia o fuori dai confini nazionali durante la...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia e Lindsey Vonn - la sfida finale in discesa. In Palio la Coppa di specialità : Le Finali di Coppa del Mondo di Are si aprono con la velocità, in particolare con la discesa. In campo femminile si tratterà quindi dell’ennesimo atto, l’ultimo di questa stagione, della sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Sono rimaste loro, infatti, a contendersi la Coppa di specialità: sarà la bergamasca a partire con il pettorale rosso, forte di un vantaggio di 23 punti in classifica. Il divario non consente a Goggia di poter ...

LaLiga annuncia la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports : in Palio due posti per la Fifa eWorld Cup! : Arrivano ormai ogni settimana annunci di nuovi competizioni eSports ufficiali, patrocinate dalle varie leghe calcistiche nazionali: oggi è il turno del campionato spagnolo che, insieme ad EA Sports, svela la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports La competizione prenderà il via prossimo 19 marzo con la prima fase da cui usciranno fuori 32 qualificati alla fase […] L'articolo LaLiga annuncia la nascita della ...

Tra Montegiorgio e Loreto termina con la spartizione della posta in Palio : Espulso Brugiapaglia per doppio giallo; angoli 5-2 LA CRONACA Montegiorgio schierato sul 4-4-2 con rombo di centrocampo: Omiccioli è il vertice basso a dettare i tempi, gli intermedi Ferretti e Vita ...

Quiz anni 90 - Levante e Silvio Muccino sfidano Alessandro Cattelan. In Palio il poster dello Chef Tony : Levante e Silvio Muccino sono stati ospiti, ieri, a E poi c’è Cattelan, il late night show di Sky Uno HD. La cantante e l’attore sono stati entrambi intervistati da Alessandro Cattelan, e poi hanno deciso di sfidarlo ad un’ edizione speciale del Quiz “Pezzo di Nerd” a tema anni ’90. Ecco il video della sfida tra i tre con in palio i poster di alcune delle icone di quegli anni come lo Chef Tony, il Baffo da Crema, Steve Urkel da Otto sotto un ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. L’ora delle big! Le giovani della Brixia - Carlotta Ferlito e Meneghini : in Palio la vittoria : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’AMERICAN CUP Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito ...

Sir Colussi - c'è di nuovo la Lube : in Palio il primato del girone : ... , chiudono la Pool A in trasferta andando ad affrontare mercoledì 28 febbraio , si comincia alle 20.30 con diretta televisiva, vista l'importanza dell'evento, su Sky Sport 2 , all'Eurosuole Forum di ...

Fifa 18 : annunciata la eMLS. In Palio un posto ai play off della Fifa eWorld Cup - il mondiale di Fifa 18! : Dopo Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga un altro campionato calcistico nazionale annuncia l’arrivo di una competizione eSports dedicata ai pro player: stiamo parlando della Major League Soccer, massima competizione in Canada e USA, che ha da poco annunciato l’arrivo della eMLS, un torneo in cui i vari Pro player nordamericani si sfideranno, rappresentando ciascuno dei […] L'articolo Fifa 18: annunciata la eMLS. In palio un posto ...