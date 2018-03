Palermo | suocero e genero arrestati per rapina RPT

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - suocero e generi arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero Angelo Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una rapina e una tentata rapina. Lo scorso 19 gennaio, due coniugi che avevano effettuato delle operazion

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – suocero e generi arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero Angelo Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una rapina e una tentata rapina. Lo scorso 19 gennaio, due coniugi che avevano effettuato delle operazioni bancarie, furono raggiunti sull’uscio della loro abitazione, nell’atto di fare rientro a casa nella zona di S.Lorenzo e furono ...

