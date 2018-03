Palermo | nuovo appello disperato madre ragazzino scomparso 26 ani fa ' Chi sa parli' 3

Palermo : nuovo appello disperato madre ragazzino scomparso 26 ani fa 'Chi sa parli' (2) : (AdnKronos) - "Non sono mai stata presa in considerazione perché chi indaga pensa che per il mio cuore di mamma la pista nomade sia stata quella più facile da accettare e da considerare quando invece fin dai primi anni ricevevo queste segnalazioni non solo da parte di tutta l'Italia e da gente che n

Palermo : da Cgil appello a Orlando per intervento su Amap - assunzioni e nuovo cda : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Un intervento del sindaco di Palermo Leoluca Orlando per definire al più presto le assunzioni dei 198 lavoratori ex Aps e convocare l'assemblea degli azionisti dell'Amap per il rinnovo di cda e consiglio sindacale. Ad avanzare la richiesta sono Cgil e Filctem. "Il sind

Dal senatore leghista di colore al direttore dell'ospedale di Palermo : ecco il nuovo Parlamento : Ma gli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama ospiteranno anche perfetti sconosciuti o 'famosi' per motivi diversi dalla politica. Due veterinarie si accingono a prendere posto in aula: la ...

Palermo - Zamparini licenzia Lupo : Valoti nuovo ds : Palermo - Il Palermo ha un nuovo direttore sportivo, Aladino Valoti . Il dirigente, nato ad Alzano Lombardo il 9 gennaio 1966 e proveniente dal Südtirol , da calciatore ha indossato la maglia del ...

Sanità - nuovo centro immunoterapia : alleanza Pittsburgh-Palermo : ... ha affermato il rettore dell'Universita' di Pittsburgh, Patrick Gallagher, "stiamo creando un sistema senza precedenti, in grado di combinare le scoperte della scienza di base della nostra ...