: #News #Pakistan, politico uccide giornalista - CybFeed : #News #Pakistan, politico uccide giornalista - SimoneBonzanini : Penso che chiederò asilo politico qui in Pakistan. Dovrebbe bastare questa immagine a darmene diritto. - TT_architects : Meglio l’asilo politico in Pakistan che i sassi. -

Unpachistano è stato ucciso nel Punjab in seguito a una lite di natura imprecisata con unlocale. Lo ha reso noto il Rural Media Network. E' successo 3 giorni fa a Sambrial. La vittima è il corrispondente locale del quotidiano in lingua urdu Nawa-i-Waqt, Zeeshan Ashraf Butt. Arlo, sparandogli, Imran Aslam Cheema, presidente di un organismo vicino al partito di governo. L'Associazione dei giornalisti ha organizzato un sit-in permanente per esigere l'arresto del colpevole.(Di venerdì 30 marzo 2018)