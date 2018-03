Padova | deputata leghista presa a schiaffi in stazione | ' È stato uno di colore'

Blastingnews

: Padova: deputata dalla Lega schiaffeggiata da un migrante - ClaVeneroni : Padova: deputata dalla Lega schiaffeggiata da un migrante - EraldoFR : Deputata leghista presa a ceffoni ?da un uomo di colore in stazione - ecovicentino : Disavventura per la deputata Covolo alla stazione di Padova: 'Sberla in faccia' - #Breganze #Cronaca #InEvidenza -

(Di venerdì 30 marzo 2018) La Polizia locale sta indagando su quanto accaduto ieri sera nei pressi delladi, dove una giovanedella Lega è statada un passante, forse immortalato da un collega di partito della vittima dell'aggressione prima di darsi alla fuga. A denunciare l'episodio ci ha pensato l'ex sindaco patavino Bitonci, tramite un post carico d'indignazione su Facebook (poi rimosso per motivi poco chiari) dove si faceva riferimento anche alla circostanza che l'autore del gesto fosse probabilmente un “uomo di”. Secondo la ricostruzione fornita dall'esponente di punta della classe dirigente veneta del Carroccio, la neoeletta parlamentare alla Camera Silvia Covolo si trovava insieme “al sottoscritto e a Germano Racchella” quando un extracomunitario l'ha raggiunta con un violento ceffone in pieno viso, per poi scappare in compagnia di altri due stranieri, ...