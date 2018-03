Padova | deputata Lega presa a schiaffi da uno straniero in stazione Silvia Covolo

Padova - deputata leghista presa a schiaffi in stazione : 'È stato uno di colore' Video : La Polizia locale sta indagando su quanto accaduto ieri sera nei pressi della stazione di # Padova , dove una giovane deputata della #lega è stata presa a schiaffi da un passante, forse immortalato da un collega di partito della vittima dell'aggressione prima di darsi alla fuga. A denunciare l'episodio ci ha pensato l'ex sindaco patavino Bitonci, tramite un post carico d'indignazione su Facebook poi rimosso per motivi poco chiari dove si faceva ...

