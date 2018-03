Ostia | al via processo a Roberto Spada

Martina a Ostia - avvia percorso ascolto : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, sarà alle 17 presso la Ciofs Fp di Ostia, associazione attiva nel campo della formazione, dell'aggiornamento ...

OstiaChocolate al via la II edizione : OstiaChocolate, al via la II edizione della Festa del Cioccolato di Ostia. Dal 23 al 25 marzo in piazza Anco Marzio, dalle 10 alle 22.... L'articolo OstiaChocolate al via la II edizione proviene da Roma Daily News.

Atletica - RomaOstia 2018 : Galen Rupp e Haylu Tesfay vincono sul litorale laziale - 11000 podisti al via! : La RomaOstia non ha deluso le aspettative della vigilia: la mezza maratona più partecipata d’Italia (11000 podisti al via) ha regalato emozioni, soprattutto allo statunitense Galen Rupp che si è imposto nella grande classica laziale. L’americano, bronzo nella Maratona alle Olimpiadi di Rio 2016, è diventato così il primo non africano a primeggiare in questa gara dopo addirittura 21 anni di successi africani: l’ultimo bianco a ...

Ostia - viaggio nella periferia di Roma dove lo Stato riconquista territorio : L'enorme quartiere alle porte della capitale, tenta con fatica un ritorno alla legalità. Tutto è ricominciato dopo l'arresto di Roberto Spada, in seguito all'aggressione al giornalista Rai -

RomaOstia - al via già 11.493 partecipanti : ... ideata dal patron dei Bancari Romani Luciano Duchi, ancora al timone della manifestazione, è diventata negli anni un riferimento e un obiettivo per i runner di tutto il mondo: quest'anno saranno 73 ...

Karate - i migliori interpreti del kata al Lido di Ostia per i Campionati Italiani 2018. Mattia Busato e Viviana Bottaro i grandi favoriti : Un weekend dedicato al kata italiano con sfide che si preannunciano davvero intense e spettacolari. I Campionati Italiani 2018 di kata, giunti alla 53^ edizione, andranno in scena al PalaPellicone del Lido di Ostia tra sabato 24 e domenica 25 febbraio e vedranno la partecipazione dei migliori interpreti della specialità del Karate, che da anni rappresenta una grande fucina di medaglie per l’Italia in ambito internazionale. La competizione ...

Vela : via da Ostia traversata atlantica : ANSA, - FIUMICINO, 18 FEB - Parte dal porto turistico di Roma la nuova sfida di Matteo Miceli e Tullio Picciolini per il record di traversata atlantica, in doppio, su un catamarano sportivo. Saranno a ...

Ostia - prefetto Basilone : avviate verifiche sulla casa data agli Spada : "Ho già avviato tutti i controlli necessari per capire come sia stata possibile questa assegnazione"

Ostia - prefetto Basilone : avviate verifiche su casa agli Spada : "Questa notizia mi lascia sbigottita. Una casa popolare a uno Spada, con precedenti. Abbiamo avviato subito le nostre verifiche". Queste le parole del prefetto di Roma, Paola Basilone, che assicura: "...

Ostia - dal Campidoglio via libera alla casa popolare allo zio di Roberto Spada : 'Qui gli Spada per troppi anni l'hanno fatta da padroni, ora basta'. Chi l'ha detto? Virginia Raggi. E ancora: 'La testata al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi non è più il simbolo di un'...

Maxi-blitz a Ostia contro il clan Spada : 32 arresti per mafia - c'è anche l'aggressore dell'inviato Rai Daniele Piervincenzi : Un'operazione contro il clan Spada è in corso ad Ostia da parte di Polizia e Carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.Nei confronti dei soggetti arrestati, la procura di Roma contesta, a vario titolo, il 416 bis, l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Capi e affiliati sono ritenuti "responsabili, tra ...

Ostia - Roberto Spada rinviato a giudizio : Ostia, Roberto Spada rinviato a giudizio Processo il 30 marzo. I due imputati sono accusati di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso Continua a leggere L'articolo Ostia, Roberto Spada rinviato a giudizio sembra essere il primo su NewsGo.