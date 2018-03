Ostia | aggressione a reporter Rai | Roberto Spada a processo

Studentessa di Ostia uccisa a Nottingham - il video dell'aggressione : spalle al muro - in 10 contro una : Sola, sul fondo di un autobus e accerchiata da una babygang di dieci bulle: così è stata pestata a morte una Studentessa nata e cresciuta a Ostia e recentemente partita per Nottingham ,...

Ostia - aggressione a troupe tv : Spada e Del Puerto rinviati a giudizio - : La decisione è stata presa dal gup Maria Paola Tomaselli. I due sono accusati di concorso in lesioni personali e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso dopo l'episodio dello scorso 7 ...

Ostia - Spada a giudizio per l’aggressione ai cronisti di Nemo : sit-in di solidarietà dei giornalisti davanti al tribunale : Si è tenuto questa mattina il presidio promosso da Articolo21 e Rete NoBavaglio, al quale hanno aderito Fnsi e Ordine nazionale dei giornalisti per esprimere solidarietà a Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi, il giornalista e l’operatore vittime di un’aggressione da parte di un membro del clan Spada ad Ostia. Il sit-in si è svolto davanti al tribunale di Roma in concomitanza con l’udienza di rinvio a giudizio di Roberto ...