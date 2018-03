Orlando e Franceschini agitano il Pd | i renziani | ' Mai con M5s'

I dialoganti del Pd. Dopo Franceschini si muove Orlando : "Con M5S dialogo doveroso" : Si è mosso Dario Franceschini, si muovono anche altri dialoganti dentro il Pd. Sono coloro che vogliono che il Pd torni a giocare un ruolo attivo nel processo di formazione del Governo, che sieda al tavolo con il Movimento 5 Stelle per trovare punti di convergenza.C'è il ministro della Giustizia Andrea Orlando, leader della minoranza dem, che in un'intervista al Corriere della Sera dice che "il tocca a loro non è una linea" ...