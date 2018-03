Omniroma Rollero | “Mozione a tutela giornalisti”

romadailynews

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Poichè riteniamo che l’informazione giornalistica è uno degli aspetti più importanti di una società civile, e considerata la delicata situazione della quale versano i giornalisti delle due Agenzie Stampa,e Omnimilano, si è deciso di avviare assieme a l’amico Francesco Figliomeni consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Campidoglio, una mozione che tuteli e salvaguardi il futuro dei giornalisti che quotidianamente con impegno e dedizione lavorano per garantire gli strumenti necessari permettendo così la giusta visione di ciò che ci circonda” lo dichiara in una nota il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza, Marcodi Forza Italia.. “Auspichiamo che questa iniziativa possa essere apprezzata e condivisa da tutti gli esponenti politici presenti in “Assemblea Capitolina”. Tematiche cosi delicate ...