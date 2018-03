Oltre 13 milioni di italiani rinunciano a curarsi per motivi economici

SACBO approva bilancio 2017. Utile netto a Oltre 13 milioni di euro : SACBO ha approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017 insieme al bilancio consolidato, elaborato per la prima volta a seguito dello scorporo delle attività di handling avvenuto il ...

Ascolti tv - Oltre 5 milioni di telespettatori per i funerali di Fabrizio Frizzi : Il programma più visto della prima serata del 28 marzo è stato il film “Il Diavolo veste Prada”, trasmesso da Canale5, seguito da 2.725.000 telespettatori, pari al 12.13% di share. Ascolti tv prime time Un primato raggiunto in una prima serata che ha visto segnare risultati di Ascolti simili tra le varie reti. Su Rai3 infatti “Chi l’ha visto?” ha registrato il valore più alto di stagione con 2.630.000 e ...

Il reddito medio sale a 20.940 euro - zero Irpef per Oltre 10 milioni italiani : Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani ammonta a circa 843 miliardi di euro (+10 miliardi rispetto all’anno precedente) per un valore medio di 20.940 euro, in aumento...

Il reddito medio degli italiani sale a quasi 21mila euro l'anno. Niente tasse per Oltre 10 milioni di contribuenti : ROMA - Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani nel 2017 ammonta a circa 843 miliardi di euro , +10 miliardi rispetto all'anno precedente, per un valore medio di 20.940 euro, in aumento ...

Mef - il 45% dei contribuenti italiani dichiara fino a 15.000 euro. Zero Irpef per Oltre 10 milioni : La regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (24.750 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (23.450 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (14.950 euro); anche nel 2016 il reddito medio nelle regioni del Sud, pur aumentato rispetto all'anno precedente è cresciuto meno rispetto alla media nazionale

Sanità : nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici - Oltre 320 mila i “viaggi della speranza” dal Sud : E’ l’Emilia Romagna la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione al Piemonte, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite “sane”, nove le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle ...

Ascolti tv - vince con Oltre 6 milioni di telespettatori la sfida Inghilterra – Italia : Ascolti tv, Prime time A vincere la sfida degli Ascolti di giornata è stata la partita tra Inghilterra e Italia che su Rai1 è stata seguita da 6 milioni 261mila spettatori pari al 23,6% di share conquistando il gradino più alto del podio. Seconda posizione per l’Isola dei Famosi che su Canale 5 è stata vista da 4 milioni 360mila spettatori pari al 22,4% di share. Terzo gradino del podio per DiMartedì che su La7 ha totalizzato 1 milione ...

Hera : utili 2017 Oltre 260 milioni - ricavi +10% : Teleborsa, - Hera ha chiuso il 2017 con un fatturato pari a 6,1 miliardi di euro in aumento rispetto ai 5,5 miliardi dell'esercizio precedente , +10,3%, . Il margine operativo lordo sale a 984,6 ...

Evasione fiscale - GdF sequestra beni per Oltre 1 - 6 milioni. : Nel quadro della costante attività esercitata dal corpo a contrasto dell'Evasione fiscale che minaccia l'economia legale ed altera le regole del mercato danneggiando i cittadini e gli imprenditori onesti, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, a conclusione di una indagine coordinata dalla ...

Pasqua : consumeremo Oltre 15 milioni di uova di cioccolato - un giro d’affari di 230 milioni di euro : Duecentotrenta milioni di euro. A tanto ammonta il mercato delle uova di cioccolato Pasquali, secondo una indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare tra gli iscritti alla Confederazione. Un mercato da maneggiare con cura, quindi, non solo per la fragilità delle uova. L’indagine stima che a Pasqua 2018 si consumeranno oltre 15 milioni di uova, vendute ai consumatori mediamente a 15 euro l’una e tra i 38 e i 40 ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con Oltre 6 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 22 marzo. Il nuovo appuntamento con Don Matteo, il ‘prete’ più amato del piccolo schermo, ha superato in media i 6 milioni di telespettatori (6 milioni 65mila con il 26% di share) conquistando il primo gradino del podio. Nel primo episodio i telespettatori sono stati 6 milioni 693mila pari al 25,2% di share e nel secondo 5 milioni 509mila pari al 27,1 di share. Ascolti tv prime time L’esordio ...

Influenza - epidemia finita : Oltre 8 milioni di italiani colpiti : Influenza, epidemia finita: oltre 8 milioni di italiani colpiti Influenza, epidemia finita: oltre 8 milioni di italiani colpiti Continua a leggere

Pirelli in America Latina - investirà Oltre 250 milioni entro il 2020 : Teleborsa, - Pirelli investirà oltre 250 milioni di euro nei prossimi tre anni in America Latina , già inclusi nel piano industriale 2017-2020 presentato alla comunità finanziaria lo scorso anno in ...