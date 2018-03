Olimpiadi | Unioncamere Veneto | Coni valuti con coscienza candidatura Cortina

liberoquotidiano

(Di venerdì 30 marzo 2018) Venezia, 30 mar. (AdnKronos) - "Ribadisco: il territorio è forte ma ormai insofferente di non essere ascoltato. L’Alta velocità è indietro, non c’è banda larga, non c’è una struttura stradale che faciliti gli scambi commerciali e turistici, la montagna ha bisogno di attenzioni per la specificità che