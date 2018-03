Nyt | Trump pronto ad allentare i limiti sulle emissioni delle auto

Usa : "Nyt" - con Pompeo una politica estera che si addice alla visione del presidente Trump : Washington, 13 mar 22:34 - , Agenzia Nova, - L'improvviso licenziamento del segretario di Stato Rex W. Tillerson lascia spazio ad un vero credente del motto "America First" del presidente... , res,

Russiagate.Nyt - Trump vuole nuovo legale : 00.30 Trump sta discutendo con un noto avvocato di Washington che ha difeso Bill Clinton nel processo di 'impeachment' per aggiungerlo al team legale della Casa Bianca nella gestione dei rapporti con il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. Lo scrive il NYT, secondo cui il legale, Emmet T. Flood, ha incontrato nei giorni scorsi il presidente nello Studio Ovale per discutetere questa possibilità. L'apertura a Flood, secondo ...

Russiagate - Nyt : 'Trump ha parlato con testimoni dell'inchiesta' : Il procuratore speciale a guida dell'inchiesta sul Russiagate, Robert Mueller, ha appreso di due conversazioni negli ultimi mesi in cui il presidente Donald Trump avrebbe posto, a testimoni chiave ...

Nyt - da spie Usa 100.000 dlr a russo per dossier Trump : Dopo mesi di trattative, spie americane sono state raggirate da un losco personaggio russo nel pagargli 100 mila dollari con la promessa di materiale trafugato alla Nsa e un dossier compromettente sul ...

Russiagate - Nyt : i legali di Trump rifiutano interrogatorio Mueller : Lo staff di legali di Donald Trump ha consigliato al presidente americano di rifiutare un eventuale interrogatorio con il procuratore speciale Robert Mueller nell'ambito delle indagini sul Russiagate. ...

WP e Nytimes ammettono : "Trump ha sedotto Davos" : A Davos scoppia la pace tra Donald Trump e le élite della finanza e del commercio globale. Il presidente americano è stato accolto a braccia aperte nel tempio della globalizzazione che solo un anno fa vedeva in lui una minaccia per l'economia mondiale. Il presidente americano, arrivato ieri sera al Forum, ha mostrato il suo lato più affascinante, e i manager e i banchieri più ricchi del mondo hanno dimostrato di aver ...

Russiagate : Nyt - Trump ordinò di licenziare Mueller : Potenzialmente esplosiva l'ultima rivelazione del New York Times: citando quattro fonti informate, il giornale afferma che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ordino' lo scorso giugno il ...

Usa - Trump assegna “premi” fake News : “vincono” Nyt - Wp e Cnn : Usa, Trump assegna “premi” fake News: “vincono” Nyt, Wp e Cnn I premi assegnati sono stati in tutto 10, di cui 4 vinti dalla Cnn, due dal New York Times, uno dalla Abc, uno dal Washington Post, uno dal Time e uno da Newsweek Continua a leggere L'articolo Usa, Trump assegna “premi” fake News: “vincono” Nyt, Wp e Cnn sembra essere il primo su NewsGo.