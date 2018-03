Nuova Nissan LEAF eletta World Green Car of the Year 2018

Formula E - Ecco la livrea della Nuova monoposto Nissan : ... la nostra Nissan Leaf ha percorso più di quattro miliardi di chilometri a emissioni zero in tutto il mondo. Ora vogliamo portare questa grande maturità anche nel motorsport: la nostra nuova vettura ...

Nuova Nissan LEAF 'Nelle pieghe del tempo' : Roma, 1 mar. , askanews, Nissan ha presentato tre Nissan LEAF da esposizione ispirate al film Disney Nelle pieghe del tempo, nate dalla collaborazione con l'azienda di distribuzione Walt Disney ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Verso una Nuova alleanza in Cina per il car sharing : L'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi punta sul car sharing per ampliare la sua presenza in Cina. Il consorzio franco-nipponico ha infatti firmato una lettera d'intenti con DiDi Chuxing, diventata la principale società di ride sharing cinese dopo aver acquisito le attività locali della statunitense Uber, per valutare una futura collaborazione su un nuovo programma di condivisione di veicoli elettrici nel Paese asiatico.Prosegue l'impegno sul ...

Nuova Nissan Leaf - la prova : Tenerife (Spagna) – Durante la presentazione italiana della Nuova Nissan Leaf abbiamo saputo quasi tutto: dalle caratteristiche salienti dell’auto, alla sua capacità di funzionare come una batteria per il sistema di approvigionamento energetico casalingo, passando per la possibilità (una volta che le leggi italiane lo consentiranno) di integrarla nella smart grid urbana grazie alla tecnologia V2G. Grazie alla prova pratica che il ...

Nuova Leaf - la Nissan che si guida con un pedale solo arriverà in primavera. Look rinnovato e ProPilot a bordo : TENERIFE - La seconda generazione della Nissan Leaf II arriverà in primavera, l'auto giapponese che detiene il primato di vettura a zero emissioni più venduta al mondo e che oggi...

Nuova Nissan Leaf - l'evoluzione continua" : Numeri significativi per la vettura che rappresenta l'evoluzione del veicolo elettrico a zero emissioni più venduto al mondo. Un fenomeno che, anche in questo caso, i numeri spiegano meglio di ogni ...

Nissan Leaf - tutte le sfumature della Nuova berlina verde : Da zero a cento km/h in 7,9 secondi. Fino a 144 km/h di velocità. Autonomia che supera i 400 km, a seconda dell’uso. Esterni e interni completamente riprogettati, con un’attenzione spasmodica all’aerodinamica, ed elementi blu dentro e fuori, come la griglia anteriore e il paraurti, che segnalano il dna 100% elettrico della nuova Nissan Leaf. Sulle strade tortuose e affascinanti di Tenerife, Canarie, il gruppo nipponico ha presentato in anteprima ...