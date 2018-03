Nuoto | Missy Franklin racconta la sua depressione | “Alle Olimpiadi 2016 ero distrutta

oasport

(Di venerdì 30 marzo 2018)ha rivelato di essere finita indopo aver vinto tutto tra ledi Londra 2012 e i Mondiali di Barcellona. La statunitense, che in carriera vanta 5 ori olimpici e 11 titoli iridati, hato la sua storia: “Alledi Rio ero nella migliore forma fisica della mia vita, ma ciò non significava nulla perché mentalmente ero, non avevo nessun controllo sui miei pensieri“. La 22enne ora si allena ad Athens da Bauerle e ha affermato di essere stata aiutata anche da Michael Phelps e Allison Schmitt. Lariuscì comunque a vincere l’oro a cinque cerchi con la staffetta 4x200m stile libero in Brasile ma il suo percorso è stato letteralmente devastante. Ora sta provando a uscirne e nel frattempo anche il Campionissimo allievo di Bowman ha rivelato che “c’è stato un momento in cui volevo morire. Mi dispiace ...