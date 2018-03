Novità WhatsApp per cambio numero telefono | notifiche ai contatti e chat salvate

WhatsApp - come recuperare i messaggi cancellati - e altre tre Novità in arrivo - : WhatsApp, le novità introdotte dal nuovo aggiornamento e la possibilità di recuperare i messaggi cancellati Foto Webnews WhatsApp, come recuperare i messaggi cancellati , e altre tre novità in arrivo, ...

3 super Novità in arrivo per WhatsApp : Quando si tratta di app la parola d'ordine è una soltanto: aggiornamento. Guai a farsi trovare impreparati e a restare indietro, in un mondo... Continua a leggere su radio 105

WhatsApp/ Tre Novità in arrivo per l’ultima versione : gif - note vocali e catene : WhatsApp, tre novità in arrivo per l’ultima versione: gif, note vocali e catene. Piccoli cambiamenti per l’app di messaggistica di Zuckerberg, che promette new entry piacevoli(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:19:00 GMT)

Nella prossima versione di WhatsApp ci sono Novità sulle gif : (Immagine pixabay) WhatsApp continua a puntare sempre di più sulle gif animate. Lo conferma il prossimo aggiornamento in arrivo sugli smartphone Android e iOS ottenuto in anteprima dalla comunità di Wabetainfo, all’interno del quale sarà possibile trovare le immagini in movimento comodamente divise per categoria anziché disposte in una lista casuale come avvenuto finora. Nel cercare una gif specifica (la sezione dove trovarle resta sempre ...

Le Novità WhatsApp dell’aggiornamento beta 2.18.93 : protagoniste le GIF : Un altro aggiornamento ha colpito in queste ore WhatsApp, attraverso il rilascio della beta 2.18.93 (già disponibile attraverso il consueto canale del Play Store per coloro che risultano iscritti, o intendono farlo appositamente, al relativo programma beta della piattaforma). La maggiore novità, quella immediatamente visibile e che quindi subito salta agli occhi degli utenti, è l'introduzione di una particolare ricerca della GIF, che consente ...

WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93 con alcune Novità : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93, anche se le novità per ora sono nascoste e sono dedicate alla funzione di ricerca avanzata delle GIF, che sarà disponibile in una release futura. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93 con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

“Finalmente!” - WhatsApp - due grandi Novità. Cambia tutto - a cominciare dalla funzione più usata (e sarà una meraviglia - parola di esperti) : Una cosa che non smetteremo mai di fare è quella sull’aggiornarvi sulle numerose novità che giorno per giorno WhatsApp ci regala. Il servizio di messaggistica istantanea, ancora una volta, torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l’applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ve lo ricordate? Eppure successivamente e ...

WhatsApp è pronto ad accogliere due Novità : ... ma per non rischiare di perdere utenza in un mercato sempre più agguerrito e concorrenziale, l'app di messaggistica istantanea più famosa al mondo continua ad aggiornarsi, per offrire un servizio ...

WhatsApp - ora puoi dare una descrizione ai gruppi (e le altre Novità) : WhatsApp – che secondo le analisi del blog Vincos è l’applicazione più usata in Italia nella sua categoria, davanti a Facebook e Messenger – si fa ancora più social. La novità individuata qualche settimana fa nelle diverse versioni beta dell’applicazione è ora in fase di distribuzione per tutti. Si tratta dell’introduzione di una descrizione per le chat di gruppo: gli utenti potranno utilizzare 500 caratteri per spiegare ai componenti – e in ...

Whatsapp - aggiornamento/ Gli utenti pronti ad accogliere due Novità molto interessanti : Whatsapp, aggiornamento: gli utenti pronti ad accogliere due novità molto interessanti. L'applicazione si arricchisce di altre due interessanti innovazioni del tutto inattese.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:37:00 GMT)

WhatsApp per Android si aggiorna con Novità nella gestione dei gruppi : WhatsApp per Android nell’ultimo aggiornamento aggiunge nuove funzionalità relative ai gruppi: ecco qualche informazione in più nel dettaglio.Forse non lo avrete notato, ma da poche ore WhatsApp per Android è stato aggiornato ufficialmente con una nuova versione software, versione che adesso aggiunge un paio di nuove funzionalità relative alla gestione dei gruppi di conversazione.Queste novità erano state introdotte sulla versione iOS ...

WhatsApp per Android si aggiorna con Novità nella gestione dei gruppi : WhatsApp per Android nell’ultimo aggiornamento aggiunge nuove funzionalità relative ai gruppi: ecco qualche informazione in più nel dettaglio.Forse non lo avrete notato, ma da poche ore WhatsApp per Android è stato aggiornato ufficialmente con una nuova versione software, versione che adesso aggiunge un paio di nuove funzionalità relative alla gestione dei gruppi di conversazione.Queste novità erano state introdotte sulla versione iOS ...

WhatsApp beta raggiunge la versione 2.18.84 con qualche piccola Novità : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.84 portando qualche piccola modifica alla UI dei suggerimenti e un paio di bugfix riguardanti emoji e descrizioni dei gruppi: diamogli un'occhiata più da vicino. L'articolo WhatsApp beta raggiunge la versione 2.18.84 con qualche piccola novità proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp vs Telegram / Qual è la migliore app di messaggistica istantanea? Info - Novità e caratteristiche : WhatsApp vs Telegram, Qual è la migliore applicazione di messaggistica istantanea? Informazioni, novità e caratteristiche delle due app più utilizzate su Android e iOS.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:01:00 GMT)