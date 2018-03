Notch o non notch? Questo è il dilemma di LG

Tre certezze su OnePlus 6 oggi 29 marzo : non solo il Notch : L'ultima settimana ha visto trapelare davvero tante indiscrezioni per quanto concerne uno smartphone Android molto atteso, come nel caso del caso del cosiddetto OnePlus 6. Di recente su queste pagine ci siamo soffermati su un primissimo confronto a distanza con il Samsung Galaxy S9, almeno per quanto concerne la questione performance, ma oggi 29 marzo è possibile fare uno step in più grazie ad alcuni render e specifiche dichiarazioni ufficiali ...

Un prototipo del prossimo top di gamma di Nokia non avrebbe il Notch : Continuano a susseguirsi indiscrezioni sul prossimo presunto top di gamma che HMD Global si prepara a lanciare nel corso del 2018 con il brand Nokia L'articolo Un prototipo del prossimo top di gamma di Nokia non avrebbe il notch proviene da TuttoAndroid.

La Notch “Tacca” non l’ha inventata Apple : La Notch che Apple ha messo su iPhone X non è stata una sua invenzione ma il primo smartphone con la famosa Tacca è Essential Phone PH-1 La tanto scopiazzata Notch non l’ha inventata Apple ma anche lei l’ha copiata … ops no si è ispirata La tanto amata, odiata e copiata Notch di iPhone […]

Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in due foto dal vivo : il Notch non c’è : In attesa della sua presentazione ufficiale, lo Xiaomi Mi MIX 2S è apparso in Rete in due nuove immagini dal vivo. Guardiamole insieme e scopriamone le feature L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in due foto dal vivo: il notch non c’è proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S : il teaser non conferma il Notch - visibile però in un presunto video hands-on : Nonostante un breve video hands-on che mostra la presenza di un notch nell'angolo superiore destro del presunto Xiaomi Mi MIX 2S, il teaser ufficiale mostra un dispositivo senza alcuna interruzione che sarà presentato a Shanghai. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S: il teaser non conferma il notch, visibile però in un presunto video hands-on è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco i cloni di iPhone X - con quel “Notch” che non piaceva a nessuno : BARCELLONA - Il “notch”, ovvero il lunotto, la tacca, è stato denominato in molti modi. È quella banda nera in cima all'iPhone scavata nello schermo, messa dagli ingegneri di Apple...