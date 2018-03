Nostalgia di «Dawson’s Creek» | un look alla Joey Potter o alla Jennifer Lindley?

vanityfair

(Di venerdì 30 marzo 2018) I ragazzi di Capeside sono di nuovo insieme. A vent’anni dmessa in onda del primo episodio di Dawson’s, serie tv cult anni Novanta che ha segnato un’intera generazione, gli attori protagonisti – nel frattempo diventatai star – sono protagonisti di una storica reunion e posano per un servizio fotografico del magazine americano Entertainment Weekly. All’appello non manca nessuno: James Van Der Beek (Dawson Leery), Michelle Williams (Jen), Katie Holmes () e Joshua Jackson (Pacey Witter) sono in copertina, ma negli scatti all’interno del servizio ci sono anche Mary Beth Leil (Evelyn Ryan), Busy Philipps (Audrey Liddell), Meredith Monroe (Andie McPhee) e Kerr Smith (Jack McPhee). LEGGI ANCHEI ragazzi di Dawson'sancora insieme Era il 1998 quando il liceale Dawson, un po’ paranoico e un po’ idealista, ...