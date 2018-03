“Non mi ascoltano” Fabrizio Frizzi | Milly Carlucci ci ha provato Troppo dolore ancora

caffeinamagazine

: RT @Ceneredivita: 'ti capisco' realtà 1)alla fine ti giudicano 2)non ascoltano il discorso 3)i loro consigli sono scontati 4) sputtanano i… - youthchim : RT @Ceneredivita: 'ti capisco' realtà 1)alla fine ti giudicano 2)non ascoltano il discorso 3)i loro consigli sono scontati 4) sputtanano i… - mviass : Ma sopratutto i #novax non ascoltano i DRESDEN DOLLS - rienva : @orporick Eppure ho colleghi che non ascoltano, non accolgono, non hanno pazienza, non imparano dal passato di altri ragazzi difficili. -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Come si dice in questi casi? Ah, ecco: “the show must go on”, lo spettacolo deve andare avanti. Così è, anche quando si ha voglia di far tutto tranne che sorridere e intrattenere il pubblico. La morte diè stata un colpo durissimo. Si sapeva che il conduttore non godesse di ottima salute: quell’ischemia a ottobre scorso non era un buon segno, nonostante poi, due mesi dopo,fosse tornato in tv e, giusto di recente, avesse assicurato di lottare come un leone. Purnon ce l’ha fatta. Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, un’emorragia cerebrale se l’è portato via a 60 anni. E il mondo dello spettacolo è piombato nello sconforto. La notizia è stata una doccia fredda. Soprattutto per chi, come Carlo Conti, Antonella Clerici e, consideravaun fratello, non solo un collega talentuoso e ...