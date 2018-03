Nomadi Catalano FdI | sgomberato nuovo campo

romadailynews

(Di venerdì 30 marzo 2018)(FdI):a Via I. Newton, ma qual’è la strategia? “Nella giornata di ieri la polizia municipale del Gruppo Marconi haundi grandi dimensioni all’interno di un’area di proprietà dell’Ater, a cui iaccedevano da un vialetto su Via Alberese” così in una nota Danieleconsigliere del Municipio XI di Fratelli d’Italia. Insieme a Fabrizio Santori ci eravamo spesi già nei mesi precedenti con le segnalazioni sia alla polizia municipale che alle forze dell’ordine, dal momento che la cittadinanza aveva espresso forte disagio per la presenza così ravvicinata dei. Tuttavia quello che ancora ci preoccupa è il fatto che nonostante qualche sporadico sgombero il movimento 5 stelle municipale e comunale non abbia la minima strategia di contenimento del prolificare di questi insediamenti ...