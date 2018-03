“No!” L’anello di fidanzamento | dopo anni scopre tutto Di fronte a una verità

caffeinamagazine

(Di venerdì 30 marzo 2018) L’amore, si sa, vive di passione, dolcezza, attenzioni. Ma per quanto ci sforziamo di nasconderlo, anche di cose molto più materiali. Per esempio i gioielli, che finiscono per scandire gliversari più importanti della storia di molte coppie. In particolare, il giorno delufficiale. Provate allora a immaginare come deve essersi sentita la protagonista, rimasta anonima, di questa storia raccontata dal Daily Star, una gentile donzella alla quale lo scorso anno il fidanzato, innamorato perdutamente di lei, ha regalato un anello con gigantesco diamante incastonato al centro, così da farle capire tutta la sua determinazione nel volerla portare all’altare. Un pensierino decisamente costoso, considerando che il valore stimato dell’accessorio si aggirava intorno ai 20mila euro. E provate a immaginare cosa deve aver pensato quando, quasi per caso, ha ...